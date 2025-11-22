奈及利亚再传校园绑架案 天主教学校227名师生遭掳走

afp_tickers

3 分钟

（法新社拉哥斯21日电） 奈及利亚官员今天表示，持枪歹徒在奈及利亚中部一所天主教学校绑架227名学生与教师，这是本周第2起明日张胆的校园绑架案。

奈及利亚基督教协会（Christian Association of Nigeria）发言人表示，从尼日州（Niger State）圣玛丽学校（St Mary’s School）遭掳走的215名学生全都是女生，另有12名老师也遭绑架。

奈及利亚是非洲人口最多的国家，随着国内安全疑虑升高，邻近的卡齐纳州（Katsina State）与高原州（Plateau State）有关当局下令所有学校暂时停课以策安全。

尼日州政府关闭许多学校。总统提努布（Bola Tiubu）也取消国际行程，包括前往约翰尼斯堡参加20国集团（G20）峰会，以处理这场危机。在此之前，持枪歹徒曾于17日闯入奈及利亚西北部凯比州（Kebbi state）一所中学，绑架25名女孩。 这两起绑架案以及西部一座教堂遇袭造成2人死亡事件，都是在美国总统川普威胁将对奈及利亚基督徒遇害事件采取军事行动后发生的。

2014年，博科圣地（Boko Haram）圣战士在波诺州（Borno State）奇博克（Chibok）绑架近300名女孩，其中一些女孩遭囚禁数年，奈及利亚至今仍余悸犹存。

圣玛丽学校位于尼日州阿格瓦拉地区（Agwarra）的帕皮里（Papiri）。当地天主教会在声明中说：「武装攻击者」于凌晨1点到3点之间「闯入」学校，绑走学生、教师以及一名遭射伤的警卫。

奈及利亚基督教协会在声明中说：「一些学生已经逃脱，由于学校必须关闭，家长开始来学校接回小孩。」奈及利亚基督教协会表示，遭绑人数为227人。