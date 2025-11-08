奥班赢得川普同意 匈牙利向俄罗斯购油可免制裁

3 分钟

（法新社华盛顿7日电） 美国总统川普今天在白宫会见匈牙利总理奥班（Viktor Orban），同意匈牙利继续购买俄罗斯石油免受制裁。

这是奥班自川普再度执政以来首次访问白宫。匈牙利外交部长西亚尔托（Peter Szijjarto）盛赞双方会晤「成果重大」。

西亚尔托在社群平台X表示：「美国全面、无限制地豁免对匈牙利石油与天然气的制裁。我们感谢此一决定，它保障了匈牙利能源安全。」

川普先前表示，他会考虑对地处内陆的匈牙利网开一面，因为匈牙利所需石油必须依赖油管运送，这使得匈牙利严重依赖俄罗斯，尽管欧盟一直要求匈牙利摆脱。

川普对记者说，「你们也知道，他们（匈牙利）没有海洋优势。」

俄罗斯入侵乌克兰，不过对于向俄罗斯施压，奥班与欧盟其他成员经常意见相左。

奥班强调，俄罗斯的能源对匈牙利至关重要，「油管问题不是意识形态或政治问题。这是一个现实，因为我们没有港口，」

欧盟成员之中，匈牙利是同时与川普与俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）最亲近的盟友，也曾提议双方在布达佩斯举行高峰会。

专家表示，奥班与川普的会面预计至少会为奥班带来「象徵性」胜利。匈牙利明年春季将举行大选，经济停滞不前让奥班面临执政15年来，前所未有的挑战。

美国先前已取消对奥班办公室首长罗根（Antal Rogan）的制裁，并恢复匈牙利在免签计划地位。但川普对欧盟加徵的关税，重创匈牙利以出口为导向的汽车产业，让原本疲软的经济更形恶化。

奥班拒绝提供乌克兰军事援助，反对乌克兰加入欧盟，他与欧盟在法律规定与其他问题方面屡有冲突。