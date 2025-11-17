孟加拉哈希纳：从总理到违反人道罪被判绞刑

（法新社达卡17日电） 在孟加拉实施威权统治的前总理哈希纳（Sheikh Hasina），去年下令镇压由学生发起的抗议运动，导致逾千人丧生后出逃，法庭今天以违反人道罪判她绞刑，正式宣告其垮台。

哈希纳过去因带领孟加拉经济快速成长一度受到赞誉，2024年8月，她在愤怒群众冲入总理官邸时，乘直升机逃往邻国印度，从此下落不明。

批评者指控她将政敌收监、施行严厉反媒体法令，并纵容包括杀害反对派人士在内的大规模人权侵害。

现年78岁的哈希纳，被法院命令返国接受审判，以认定是否须负起指挥大屠杀的责任时，仍拒绝出庭。

联合国统计，2024年7月至8月间，这场由学生主导的起义造成多达1400人丧生。

●贪污指控

达卡法院今天裁定哈希纳三项违反人道罪成立，包括煽动、下令杀人及未阻止暴行，判处她死刑。

首席检察官伊斯兰（Tajul Islam）表示，哈希纳是「所有罪行的核心人物」。

这场自6月1日开庭的审判，数月来有多方证人出庭，详述哈希纳如何下令大规模屠杀。

哈希纳获国家指定律师协助辩护，她则称这场审判是「法律笑话」。

证人之一是一名曾因枪击脸部毁容的男子。检方同时播出警方经比对无误、属哈希纳本人的录音，内容显示她直接命令安全部队「对示威者动用致命武器」。

哈希纳今年7月已因藐视法庭罪遭缺席定罪，被判处6个月徒刑，她目前仍面临多项贪污案件，涉案者包括其女儿、联合国高级官员瓦塞德（Saima Wazed）及侄女、英国国会议员希狄克（Tulip Siddiq），全数否认相关指控。

●与吉亚的恩怨情仇

哈希纳是带领孟加拉于1971年独立的革命家拉曼（Sheikh Mujibur Rahman）之女。当年美国前国务卿季辛吉（Henry Kissinger）曾将孟加拉形容为「无望国（basket case）」，哈希纳则带领这个国家实现飞跃成长。

1975年发生政变时，哈希纳年仅27岁，并身处海外，其父亲拉曼时任总理，于政变中遇害。

哈希纳流亡6年后返国，并曾短暂与吉亚（Khaleda Zia）领导的孟加拉民族主义党（BNP）结盟，协力于1990年推翻军事强人厄夏德（Hussain Muhammad Ershad）。

然而联盟很快破裂，双方的对立成为孟加拉政坛主轴。

哈希纳1996年首度出任总理，2001年败给吉亚。2007年政变后，两人都因贪污罪入狱。

2008年哈希纳再度掌权，带领依赖成衣出口的孟加拉经济大幅成长。

这个曾被视为世界最贫困之一的国家，自2009年以来，经济年均成长超过6%，2021年人均所得超越印度。

哈希纳一直执政直至遭推翻。

国际危机组织（International Crisis Group）分析师基恩（Thomas Kean）在判决后表示：「现在哈希纳在孟加拉重返政坛的可能性非常渺茫。」

她的政敌吉亚现年80岁，虽曾在哈希纳执政时长年遭软禁，仍将参加预定2026年2月举行的大选。

外界普遍认为，其领导的BNP胜算最高。（编译：陈政一）