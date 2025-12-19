宏福苑大火消防员殉职 当局举行最高荣誉丧礼

（法新社香港19日电） 香港宏福苑大火造成160死，37岁消防员何伟豪执行灭火任务时殉职，香港消防处今天在红�|世界殡仪馆为他举行最高荣誉丧礼，部分民众到场外献花致哀，他同袍含泪道别这位战友。

何伟豪未婚妻Kiki在灵堂中央放置心型花圈，表示「深陷悲痛…我忘不掉你」。

在殡仪馆外，身穿整齐制服的多名何伟豪同袍立正敬礼，目送覆盖香港特别行政区区旗的何伟豪灵柩和挂满鲜花缎带的消防灵车车队驶过，哽咽含泪道别这位战友。

部分民众在殡仪馆外设置的公众悼念区献上花圈和卡片。

香港消防处发布声明表示，何伟豪服务9年，工作勤奋、待人有礼，深受同袍爱戴，「他勇敢无惧、无私奉献，必定永远留在香港市民心中」。

消防处为表扬何伟豪英勇救灾，追授他消防队目荣誉职衔。

车队驶离殡仪馆后，先后行经大埔宏福苑灾场和沙田消防局，最后驶抵和合石「浩园」安葬。

殡仪馆外一名26岁民众受访表示，他特地前来致哀，希望让何伟豪知道「他做得很好」，「可以好好休息了」。

何伟豪同袍留下的一张字条写道：「何哥，你已经下班了。谢谢你所有的付出，愿你安息。」

香港新界大埔宏福苑11月26日发生香港数十年来最严重火灾，迄今共造成160人丧生，在香港约百年大火史上，死亡人数排名第二高。