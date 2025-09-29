The Swiss voice in the world since 1935

密西根州摩门教堂遭枪击纵火增至4死

此内容发布于
3 分钟

（法新社密西根州大白朗市28日电） 警方表示，美国密西根州一座摩门教教堂今天遭到攻击，造成至少4人死亡、多人受伤，枪手已确认为40岁的密州男子桑福德（Thomas Jacob Sanford）。

这起事件是美国近期多起致命攻击事件中的最新一例。总统川普称其为全国「暴力流行病」的一部分。

警方表示，枪手先驾车冲撞教堂后，持突击步枪开火，最后纵火焚烧整座建筑。

大白朗市（Grand Blanc）警察局警长雷恩（William Renye）在记者会上表示，警方接到第一通报案电话8分钟后，在停车场击毙攻击者。

雷恩指出，除了稍早已公布的两名死者，警方后来又在烧毁的教堂废墟中发现另两具遗体，搜寻工作仍在进行中。

他先前表示，此次攻击另造成8人受伤，其中一人伤势危急。

法新社记者在邻近的柏顿（Burton）目击大批警力驻守在疑犯家外。雷恩指出，嫌犯名为桑福德，现年40岁。

有关当局并未透露桑福德的更多细节，但美国媒体报导称他是在当地长大，并曾于军中服役。

攻击发生地为俗称摩门教的耶稣基督后期圣徒教会（The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints），事发后的照片显示，大部分教堂建筑已被烧成灰烬。

现场照片还显示，一辆显然是由嫌疑人驾驶的卡车撞入教堂侧墙，车后挂着两面美国国旗。

联邦调查局（FBI）特别探员柯尔曼（Reuben Coleman）在记者会上表示，FBI已接手此案调查，并将其视为「有针对性的暴力行为」。

雷恩稍早指出，事发时教堂内有数百人聚集，废墟中可能还会发现更多受害者。

川普总统在声明中表示，这起枪击案「令人震惊」，是「对美国基督徒的又一次有针对性的攻击」。

