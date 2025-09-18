对伊朗核计画重祭制裁 联合国安理会将表决

afp_tickers

2 分钟

（法新社纽约联合国总部18日电） 联合国安理会（UN Security Council）本月轮值主席国表示，在英国、法国与德国共同提案下，安理会明天将进行表决，以决定是否恢复对伊朗核子计画施予制裁。

2015年，美、英、法、德等多国与伊朗签订联合全面行动方案 （JCPOA），也即通称的「伊朗核子协议」，根据协议严格限制伊朗的核计画，伊朗以此换取解除部分制裁。

这项辛苦达成的伊朗核协议，目前已陷入停摆，主要是美国于2018年川普（Donald Trump）第一任总统任期内单方面退出，并恢复对伊朗制裁。

如今法英德3国向安理会提案，指控伊朗违反2015年协议，未遵守限制核武发展的承诺，包括其浓缩铀库存量已超过协议允许水准的40倍，因此主张改变现状、对伊朗重祭制裁。

法新社报导，外交消息人士表示，若要维持现状，也即继续解除对伊朗制裁，需有9国投票支持，而预料无法达到这门槛，对伊朗制裁势将重新启动。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）受访时表示，预期国际对伊朗的制裁最迟将在本月底恢复。马克宏这段谈话今天在以色列电视台播出。

西方大国与以色列长期指控伊朗试图发展核武，但伊朗方面予以否认。（编译：纪锦玲）