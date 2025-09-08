尼泊尔年轻人走上街头 抗议社群媒体禁令与贪腐文化

（法新社加德满都8日电） 尼泊尔数千名年轻人今天走上首都加德满都街头，要求当局解除社群媒体禁令与终结国内蔓延的贪腐文化。

尼泊尔当局封锁了26个未注册的社群平台，导致脸书（Facebook）、YouTube和X在内等多个社群媒体自9月5日起无法使用，引发用户的愤怒与不解。

示威抗议的Z世代（Generation Z）年轻人挥舞着国旗，高唱国歌和高呼口号，反对社群媒体禁令与抗议贪腐文化。

24岁、目前还是学生的拉贾班达里（Yujan Rajbhandari）说：「社群平台禁令是我们上街头的导火线，但不是我们聚集在此的唯一理由。」

「我们是在抗议尼泊尔长久以来的贪腐（文化）。」

另一名20岁学生图姆洛克（Ikshama Tumrok）说，她抗议的是政府的「威权态度」。

她告诉法新社：「我们想要看到改变。其他人已经忍受，但我们这一代必须结束这一切。」

抗议民众巴拉提（Bhumika Bharati）说：「国外曾爆发反贪腐运动，他们（政府）担心同样的情况会在国内发生。」

尼泊尔政府今年7月以网路诈骗及洗钱案件激增为由，封锁加密通讯软体Telegram。去年8月，TikTok同意遵守当地法规后，尼泊尔政府解除对该平台为期9个月的禁令。