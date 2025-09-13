尼泊尔首位女性总理上任 总统解散国会明年3月大选

（法新社加德满都13日电） 在致命的反贪腐抗议后，随着宵禁放宽、临时总理宣誓就职，尼泊尔首都今天逐渐恢复秩序，民众生活重回常轨。同时尼泊尔总统宣布解散国会，并订于明年3月举行大选。

在暴力示威推翻政府、国会大楼付之一炬后，军方一度出动大批士兵进驻街头，如今已逐步撤离。

这场自尼泊尔结束10年内战、2008年废除君主制以来最严重的动乱，至少造成51人丧生。总理奥利（KP Sharma Oli）宣布请辞后，至今行踪成谜。

73岁的前首席大法官卡齐（Sushila Karki，又译卡尔基）昨天晚间宣誓成为临时总理，肩负起恢复秩序与回应民众无贪腐未来的责任。

总统鲍德尔（Ramchandra Paudel）昨天晚间宣布解散国会，订于2026年3月5日举行大选。

加德满都今天上午街头气氛趋于平和，市场开张、交通恢复，家庭也开始前往寺庙参拜。

对许多尼泊尔人来说，卡齐的任命既具象徵意义，也承载变革希望。

51岁的社工巴塔莱（Suraj Bhattarai）说：「尼泊尔首位女性总理上任。我们相信，前首席大法官出身的总理会回应尼泊尔对抗贪腐的努力。」

以独立着称的卡齐是在陆军司令席格代尔（Ashok Raj Sigdel）及总统鲍德尔（Ram Chandra Paudel）与这场「Z世代示威」的代表经过密集协商后出任。

数以千计的青年运动人士透过Discord应用程式讨论接下来的行动，并推举卡齐为领袖人选。

23岁的马加尔（Durga Magar）说：「临时政府的决定对目前来说是好的。对人民，尤其是年轻人来说，当前的最大问题是贪腐。」

尼泊尔当局关闭社群媒体，引发「Z世代示威」，数以千计的年轻人发动激烈抗争，走上街头表达对政府贪腐的不满，也反映出尼泊尔长期存在的经济困境。

根据世界银行数据，尼泊尔15至24岁青年失业高达1/5，而人均国内生产毛额（GDP）仅1447美元。