居民：缅甸军政府轰炸点灯节示威群酿40死

（法新社仰光7日电） 缅甸中部市镇章坞（Chaung-U）昨天傍晚数百人聚集庆祝满月光明点灯节（Thadingyut）及参加抗议军政府的活动时，传遭军方炸弹攻击，缅甸媒体及主办单位人员表示有40人丧命。

缅甸自从2021年遭到军方发动政变夺权后，内战冲突不断。支持民主的反抗势力拿起武器与少数民族武装团体结盟，共同对抗军政府。

昨晚活动主办委员会的1名女性成员今天告诉法新社，这场攻击发生在晚间7时左右，共造成40多人死亡，当中包含孩童，另有约80人受伤。

这名女子因安全理由要求匿名，她昨晚不在现场，但今天出席了罹难者丧礼。据她说法，主办单位当时对人群发出警告，有1/3的人及时逃离；但「很快有1架动力飞行伞从人们正上方飞过」，在人群中央投下2枚炸弹，「孩子们被炸得支离破碎」。

她表示，后来又有1架动力飞行伞从上空飞过，当它飞离现场后，人们赶忙协助伤者。「直到今天上午，我们还在收集散落在地上的尸块。」

1名出席活动的章坞镇居民证实上述死亡人数。他说，当人们发现有动力飞行伞从头顶飞过后开始奔逃，「2位我的伙伴就在我面前被炸死」，他今天出席了9位友人的丧礼。

法新社今晚试图联系缅甸军政府的1名发言人寻求置评，但仍联系不上。