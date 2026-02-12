川普「和平理事会」首场峰会19日登场 印尼总统将出席

（法新社雅加达11日电） 印尼外交部发言人瓦赫德（Vahd Nabyl Achmad Mulachela）今天表示，总统普拉伯沃将出席本月19日于华盛顿由美国总统川普主持的「和平理事会」（Board of Peace）会议。 「和平理事会」由川普担任主席，最初成立目的为监督加萨走廊（Gaza Strip）在历经两年战争后的重建工作，但章程范围似乎延伸到这块巴勒斯坦领土之外，涵盖更广泛的议题。

普拉伯沃（Prabowo Subianto）已于上个月参加「和平理事会」在瑞士达沃斯世界经济论坛（World Economic Forum）举办的成立仪式，当时约有19个国家加入。

「和平理事会」规定永久会员需先缴纳10亿美元（约新台币315亿元）费用之条件，引发众多批评，认为该理事会可能成为联合国安全理事会的「付费参与」版本。 印尼尚未确认是否将支付此费用以取得永久会员。内阁秘书上周表示，印尼会员资格为非永久性，并可随时退出。 印尼长期以来坚定支持巴勒斯坦独立。

瓦赫德表示，印尼将透过「和平理事会」，在解决以色列与巴勒斯坦冲突的两国方案基础上，「致力实现公正且可持续的和平」。他补充，印尼同时倡议保护平民，并支持加萨复原与重建工作。

印尼目前正与美国谈判贸易协议，本周表示如果提议中的国际稳定部队（International Stabilization Force）部署获得确认，准备好向加萨派遣最多8000名官兵。

国防部发言人利柯（Rico Ricardo Sirait）昨天表示，确切派兵人数与部署时间尚未「定案」，但印尼官兵将专注于加萨的重建支援与医疗卫生服务。他说：「原则上，印尼愿意为和平与人道努力做出贡献。」（实习编译：罗薇佳/核稿：张晓雯）