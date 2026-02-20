川普下令联邦机构 筛选并公开UFO相关档案

（法新社华盛顿19日电） 美国总统川普今天表示，他正下令联邦机构开始「筛选并公开」与不明飞行物（UFO）及外星人相关的政府档案，回应部分美国民众数十年来的期盼。

川普在自家社群媒体「真实社群」（Truth Social）发文表示：「鉴于公众展现出极大兴趣，我将指示战争部长及其他相关部门与机构，开始筛选并公开与外星生命、不明空中现象（UAP）以及UFO相关的政府档案。」

虽然川普并未明确说明是否会向大众公开机密文件，但他表示，相关档案应包含「与这些高度复杂、却极其有趣且重大的事务相关之所有资讯」。

当天稍早，这位共和党籍总统声称民主党籍前总统欧巴马，在近期引起轰动的Podcast访问中，揭露了关于外星生命存在的「机密」资讯。

欧巴马告诉Podcast节目主持人柯恩（Brian Tyler Cohen）：「他们是真的，但我没见过，而且他们也没有被关在51区（Area 51）。」51区充满神秘，这座位于内华达州沙漠的高度机密试验场，长期笼罩UFO迷提出的各种阴谋论。

欧巴马表示：「没有地下设施。除非这是一场极其庞大的阴谋，而且他们连美国总统都瞒着。」

今天被问及相关言论时，川普告诉记者，欧巴马「泄露了机密资讯，他不应该这么做的」。

川普并未具体说明欧巴马谈话中哪部分属于机密，但表示「他犯了大错」。

至于他个人对外星人的看法，现年79岁的川普表示：「我不知道他们是否真实存在。」目前尚无证据显示地球以外存在智慧生命。

近年来，大众对UFO与不明空中现象的兴趣再度升温。主因是美国政府调查多起疑似超自然飞行器的报告，同时也担忧敌对国家可能正在测试高度先进的技术。

2024年3月，五角大厦发布报告指出，没有证据显示不明空中现象属于外星技术，许多可疑目击事件最终被证实只是气象气球、侦察机、卫星或其他正常活动。