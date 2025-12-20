川普不排除对委内瑞拉发动战争 巴西忧人道灾难

（法新社巴西伊瓜苏20日电） 巴西总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）今天在南方共同市场（Mercosur）峰会开幕致词时表示，美国若对委内瑞拉发动军事行动，将引发「人道灾难」。

美国和委内瑞拉的关系近来日益紧绷。美国总统川普（Donald Trump）不久前受访时，并未排除针对委国强人马杜洛（Nicolas Maduro）政府发动战争的可能性。

美军近几个月来加强在加勒比海地区的部署，并对该区及太平洋疑似走私毒品的船只展开空袭，目前已造成至少104人死亡。尽管美方称这些任务意在打击毒品走私，但马杜洛认为，这其实是美方寻求更迭委国政权的全面性行动一环。

鲁拉今天在南部城市伊瓜苏（Foz do Iguacu）指出：「福克兰战争（Falklands War）过去40年之后，南美洲大陆再度面临外国势力的军事存在。」

他强调，武装干预委内瑞拉将酿成严重人道灾难，也为全球树立一个危险先例。

由于委内瑞拉与巴西接壤，鲁拉18日已表示自己对「家门口」局势如此紧绷「深感忧心」，并且准备好担任调解人，避免爆发武装冲突。

这位80岁的左翼领袖说，他曾告诉川普：「问题无法靠开枪解决，坐下来谈判才是找出出路的方法。」