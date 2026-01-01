川普举行跨年派对 嘉宾名单包含尼坦雅胡

afp_tickers

（法新社佛州棕榈滩1日电） 美国总统川普12月31日在他佛罗里达州棕榈滩的海湖俱乐部举办盛大跨年派对，邀请以色列总理尼坦雅胡共襄盛举。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）12月29日抵达海湖俱乐部，保守派网红索拉凯维奇（Michael Solakiewicz）12月31日晚间在社群媒体发布的照片，可见川普与尼坦雅胡并肩而立。

川普12月29日与尼坦雅胡会谈时，曾以轻松语气表示，这位以色列领袖可以出席派对。当天两人讨论了加萨（Gaza）脆弱的停火协议，以及中东其他地缘政治议题。

出席跨年派对的嘉宾，还包括川普的忠实支持者、前纽约市长朱利安尼（Rudy Giuliani）、阿拉伯联合大公国亿万富豪萨瓦尼（Hussain Sajwani），以及川普的儿子艾瑞克（Eric Trump）、小唐纳（Don Jr.）和多位政府高层成员，包括国土安全部部长诺姆（Kristi Noem）及白宫副幕僚长史卡维诺（Dan Scavino）等。

2025年10月的加萨停火协议，被视为川普第2个总统任期第一年最重大的政绩之一，但部分白宫官员担忧尼坦雅胡在协议推动上进展缓慢。

川普本周淡化与尼坦雅胡就停火协议第2阶段出现歧见的相关报导，表示以色列已「履行」其承诺，并将责任归咎于巴勒斯坦武装团体「哈玛斯」（Hamas）。

川普表态力挺以色列总理，称他「对以色列所作所为没有任何担忧」。

本周的会谈是川普2025年重返白宫后，双方在美国的第5次会面。