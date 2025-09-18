川普再出招 拟列「反法西斯运动」为主要恐怖组织

（法新社华盛顿17日电） 美国总统川普今天表示将把「反法西斯运动」（Antifascist Action, Antifa）列为「重大恐怖组织」。

正在英国进行国是访问的川普，今天凌晨在自家社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）宣布上述消息，川普自他第1个任期以来即希望如此。

川普表示「反法西斯运动」是一场「病态、危险、激进的左派灾难」，他将「强烈建议」对「反法西斯运动」资助者进行调查。

川普表示，「是的，我会这么做」。「我百分之百会这么做。『反法西斯运动』太可怕了。」

川普15日就在白宫向媒体表示，他考虑将「反法西斯运动」列为「国内恐怖组织」。反法西斯运动是松散的反法西斯社运群体，成员来自四面八方，但川普常把它当作各种左派示威与活动的统称。

目前尚不清楚美国政府将如何把松散的意识型态群体列为恐怖组织，白宫也没有立即提供更多细节。

美国白宫副幕僚长米勒（Stephen Miller）日前坚决表示川普政府会瓦解一个「国内庞大的恐怖活动」，米勒声称这与保守派网红柯克（Charlie Kirk）遇刺案有关。

虽然联邦执法部门的任务包括打击恐怖主义，但美国并没有一份所谓的「国内恐怖组织」名单。部分原因是美国组织享有宪法「第一修正案」（First Amendment）所保障的言论与和平集会等自由。

曾担任川普政府联邦调查局局长（FBI）的瑞伊（Chris Wray）在当年证词指出，『反法西斯运动』是一种意识形态，而不是一个组织，它缺乏通常允许联邦政府将其指定为恐怖组织的等级结构。