川普分享种族歧视影片 欧巴马：缺乏羞耻与礼仪

（法新社华盛顿14日电） 美国总统川普日前分享一段带种族歧视影片，将前总统欧巴马（Barack Obama）夫妇描绘成猴子，欧巴马今天首度回应，直言当前政治言论缺乏羞耻与礼仪。

欧巴马今天首度回应川普5日于「真实社群」（Truth Social）分享的影片。这段长约1分钟的影片，以阴谋论看待川普2020年的败选。影片接近尾声时，欧巴马夫妇的脸被合成在猴子身上，画面约有1秒。

欧巴马是美国史上首位非裔总统，此影片的歧视意味引发美国政坛谴责。白宫最初以「假愤怒」驳斥外界批评，但随后改口归咎于幕僚失误，并将影片下架。

欧巴马在左派政治播客柯恩（Brian Tyler Cohen）今天发布的专访中首次回应。

柯恩问说：「论述已堕落至我们从所未见的程度…几天前，川普把你的照片、你的脸接在猴子身上」，我们要如何走出这种处境？

欧巴马在回应中并未提到川普，他说大多数美国人「对这种行为深感不安」。

欧巴马预测，这种讯息终将在期中选举伤害川普所属的共和党，并表示「最终，答案将来自美国人民」。

川普表示，他坚持影片中有关选举舞弊的论点，但他并未看过结尾带冒犯性的片段。