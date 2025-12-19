川普太空政策重心转向月球 载人火星任务再等等

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿18日电） 美国总统川普今天发布行政命令，希望尽快让太空人重返月球，并将载人登陆火星的目标暂时搁置。美国太空政策重心转向月球，象徵川普立场的转变。

川普的行政命令正式确立美国在2028年前让人类重返月球，这次登月将「彰显美国在太空领域的领导地位，为月球的经济发展奠定基础，替前往火星做好准备，并激励下一代美国探险家」。

这项行政命令中也提到，美国国家航空暨太空总署（NASA）在2030年前建立「常设月球前哨站初步要素」，并证实计划在月球及轨道上部署核子反应炉。

川普今年1月重返白宫时，曾表示希望在4年任期内把美国国旗插上火星，当时并未提及任何登月计画。这番说法一度引发外界质疑政府太空政策方向，甚至担心NASA会跳过月球。

尽管华府长期宣示要成为首个将人类送上火星的国家，如今看来这项目标似乎变得更加遥远。

川普今年6月与力倡火星探索任务的马斯克（Elon Musk）爆发公开争执，加上其他迫切的地缘政治议题，可能促使川普调整其太空计画。

美国目前预定2027年中执行「阿提米丝3号」（Artemis 3）任务，重返月球表面，但相关时程一再延宕。航太产业专家表示，由于马斯克旗下太空探索科技公司（SpaceX）研发的登月载具尚未就绪，进度恐再度推迟。

川普的行政命令也对NASA与民间太空产业施以更大的压力，要求加速达成政府的目标。美国希望超前中国，北京当局也计划在2030年将太空人送上月球，并建立基地。