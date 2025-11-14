川普对瑞士关税有望降至15％ 美瑞贸易谈判正面进展

afp_tickers

3 分钟

（法新社苏黎世13日电） 瑞士副总统兼经济部长帕姆兰（Guy Parmelin）正在华府访问，期盼能降低美国总统川普所实施的高额关税；美方高层官员今天表示，美瑞之间的贸易谈判进展相当正面。

自川普1月重返白宫、祭出巨额关税以来，这已是帕姆兰第3度华府之行。美国今年8月对来自瑞士的货品徵收39%关税，为川普全球关税行动中最高税率之列，令瑞士大为震撼。

法新社报导，帕姆兰此行，与美国贸易代表葛里尔（Jamieson Greer）会面。 瑞士方面仍期待能争取降低高关税。

川普政府一名高层官员今天向媒体表示：「谈判非常正面，讨论也相当有重点。」

这位美方官员说：「如果这项协议能获得总统与瑞士方面的同意，我们将可看到美方对瑞士降低关税。」

彭博新闻社10日晚间报导，据知情人士透露，瑞士即将与美方达成协议，将关税降至15%，这税率与欧洲联盟（EU）同等水准。

瑞士经济部对法新社表示，帕姆兰此次赴华府访问，是为了「持续协商」，但不会透露更多细节。

今年8月初，帕姆兰与瑞士总统兼财政部长凯勒苏特（Karin Keller-Sutter）紧急前往华府，试图说服白宫，但最终无功而返。帕姆兰于是在9月二次访美。

在上周，包括瑞士钟表大厂劳力士（Rolex）和精品巨商历?集团（Richemont）等6家顶尖瑞士企业负责人，与川普会面，亲自反映高关税对企业造成的冲击。

高关税措施威胁出口导向的瑞士多个产业，特别是钟表制造与工业机械，也包括巧克力和起司。

居瑞士最大出口的制药业，目前虽免于加徵关税，但川普时常扬言未来可能纳入课徵范围，药业前景仍存变数。

瑞士企业除了担心遭遇高关税影响出口竞争外，也忧心其他富裕经济体的同业恐会取得更大优势。目前欧盟与日本都已协商出15%税率，英国则争取到10%。（编译：纪锦玲）