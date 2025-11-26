川普怒斥纽时报导 坚称自己精力充沛

（法新社华盛顿26日电） 美国总统川普今天对纽约时报（The New York Times）一则针对他年龄和渐显疲态的报导表示愤怒，坚称自己精力充沛；他并批评此则报导的女记者「长相难看」。

79岁的川普在自家社群网站「真实社群」（Truth Social）表示：「我这辈子从没这么努力过，尽管如此，『即将倒闭的纽约时报』的激进左派疯子们，还是写了一篇攻击我的文章，说我可能正在失去活力，而实际上正好相反。」

法新社报导，川普是美国史上年纪最大的在位总统，自从今年1月展开第2任期以来，总统职责显然对他造成不小压力。

然而，川普在这篇充斥大写字母及错字的贴文里说， 纽约时报昨天刊出的报导，选择性忽略他的工作成果。

他列举了自己所谓的许多成就，从去年选举胜利，到美国股市表现强劲，又解决了国外战争等。

他称最近接受了「完美的体检和综合认知测试，全数通过」，他强调这些都是「最近才做的」。

纽约时报这篇备受关注的报导说，川普与第一任期相比，如今是大幅减少公开活动与国内行程，通常仅在中午到下午5时之间才公开露面。

本月稍早一场白宫椭圆形办公室电视直播中，川普似乎一度短暂打瞌睡。

针对川普的发文，纽约时报回应表示，自家「报导严谨，采访文章都是基于第一手事实」。

纽时说：「人身攻击及谩骂无法改变这一点，在面对这样的恐吓手段，我们的记者绝不犹豫继续报导本届政府。」（编译：纪锦玲）