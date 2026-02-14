川普扬言绕过国会 强行施施选举改革新规

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿13日电） 美国总统川普今天扬言，他将试图绕过国会，在今年11月期中选举前强推新的投票法规。川普所属的共和党担心，他们可能会在这次选举中失去对国会的控制权。

川普表示，如果国会不通过一项要求投票时出示附照片的身分证件及其他全国性改革的法律，他很快将发布一项行政命令，试图强行实施这些规定。

任何这类尝试都可能面临法律挑战，最终可能由最高法院裁决。

川普在他的「真实社群」（Truth Social）平台上写道：「无论国会是否批准，期中选举都将实施选民身分证明！」

他写道：「如果我们无法让它在国会通过，有法律上的理由说明这种骗局是不被允许的。我很快将以行政命令的形式提出这些理由。」

尽管美国许多司法管辖区要求投票时需出示附照片的身分证件，但并非所有地区都如此。川普和许多共和党人主张，那些地区允许了严重的选民舞弊，但他们并未提出证据。

由川普支持的「拯救美国」（SAVE America）选举改革法案本周已在共和党控制的联邦众议院通过。

然而，这项法案预料将在联邦参议院闯关失败，因为共和党在参院的领先优势过于微弱，若无民主党支持，无法通过这项法案。

除了要求投票时需出示附照片的身分证件外，这项法案还将要求登记投票时需提供公民身分证明。

没有证据显示美国选举存在重大舞弊。批评人士称，这项法案的措施反而会使数百万人因没有护照或出生证明的纸本文件而无法投票。

非营利组织「布瑞南中心」（Brennan Center）分析发现，超过2100万美国人无法轻易取得这类文件。

布瑞南中心发现，这将「剥夺所有年龄层美国人的选举权」，特别是年轻人和少数族裔。