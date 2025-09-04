川普拟派兵进驻路易斯安那州纽奥良 共和党籍州长支持

（法新社华盛顿3日电） 美国总统川普近来锁定民主党主政城市展开高调打击犯罪行动，他今天提出要在南部观光重镇纽奥良（New Orleans）部署军队的想法。

共和党籍的川普强调，他发起的行动是针对他所形容的「充斥无证移民的高犯罪率城市」。他不顾当地官员反对，至今已派遣军队进驻洛杉矶和首都华盛顿。

批评人士指出，川普下令要军队执行勤务，包括逮捕、搜查及扣押等行动，是越权行为；这类事务通常由当地警方和移民探员执行。

川普在白宫向媒体表示：「所以我们现在正在决定，看是要去芝加哥还是像纽奥良这样的地方。我们在这里有优秀的州长蓝德瑞（Jeff Landry），他希望我们进驻整顿这个曾经非常美好，但变得相当艰困、相当糟糕的地区。」

川普矢言，他大约只需要「两周时间」，就能让纽奥良恢复治安。

川普盟友蓝德瑞在社群媒体X上热情回应，说「我们会接受总统的帮助，从纽奥良到希夫波特（Shreveport）！」希夫波特是路易斯安那州第三大城。

尽管路州多数地区坚定支持共和党，但该州最大城纽奥良却是民主党大本营，而部分严重贫困区域助长了犯罪率。

与其他遭川普锁定打击犯罪的城市一样，纽奥良今年的谋杀和其他暴力犯罪案件大幅下降，这也与全国趋势一致。

蓝德瑞今天与国土安全部长诺姆（Kristi Noem）及司法部长邦迪（Pam Bondi）一同在安哥拉（Angola）监狱外召开记者会，宣布将在当地新设一处可额外收容最多400名犯罪移民的设施。

蓝德瑞向媒体表示：「安哥拉是美国最大的高度设防监狱，占地1万8000英亩（约7284公顷），边界是密西西比河、充满鳄鱼的沼泽和到处都是熊的森林。没人会想离开这个地方。」

他说：「这个想法是把最恶劣的罪犯集中起来，包括犯罪的非法外国人、帮派分子、强暴犯、毒贩、人口贩子，这些人在这个国家没有立足之地。」