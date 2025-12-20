川普提名杜诺文接掌美军南方司令部

（法新社华盛顿19日电） 根据今天发布的声明，美国总统川普已提名杜诺文（Francis L Donovan）出任美军南方司令部司令。

美国战争部长赫格塞斯（Pete Hegseth）在声明中表示，川普已任命杜诺文上将（General Francis L. Donovan）担任美军南方司令部（US Southern Command）司令。

南方司令部负责美军在中美洲及南美洲的活动，美军目前在加勒比海的主要军力集结与行动，由南方司令部负责指挥。

现任特种作战司令部副司令的杜诺文，需经参议院同意后才能正式就任南方司令部司令。

前任南方司令部司令海军上将霍尔西（Alvin Holsey）在10月中旬突然宣布他将退休；据报导，他曾对美国对涉嫌毒品走私船只的攻击行动表达关切。

霍尔西本月正式卸任，担任司令仅一年；他本人及赫格塞斯均未公开说明提前卸任的原因。

美国已在加勒比海集结大量军舰，官方称此举是为了打击毒品走私；自今年9月以来，美方对涉嫌毒品走私的船只发动攻击，已造成超过100人死亡。

川普政府强调，他们实际上是在与疑似毒品走私者作战；但专家指出，即便攻击目标为已知走私者，对船只的打击仍等同于法外处决。

委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）指控美国以打击毒品为藉口，企图推翻委内瑞拉现任政府。

川普昨天接受国家广播公司新闻网（NBC News）访问时，对与委内瑞拉开战的可能性抱持开放态度，他说：「我不排除这个可能性」。国务卿卢比欧（Marco Rubio）今天矢言将对委国的石油资产实施封锁。