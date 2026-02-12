川普政府撤销美气候法规基础 废止车辆排放标准

（法新社华盛顿12日电） 美国总统川普（Donald Trump）今天废除一项重要科学认定，该认定是美国限制温室气体排放相关法规的基础。这是川普政府迄今在气候政策上影响最深远的一次倒退。

川普在白宫一场活动中表示：「这项认定没有事实根据，完全没有，也没有法律依据。」环境保护署署长泽尔丁（Lee Zeldin）亦在现场。川普指的是2009年的「危害认定」（Endangerment Finding）。

如同外界预料，政府也正式撤销汽车温室气体排放标准。预料此举很快就会在法院面临挑战。

2009年，时任总统欧巴马（Barack Obama）政府做出「危害认定」，认为6种温室气体因加剧气候变迁，对公共卫生与福祉构成威胁。

该认定源于一场长期的法律攻防，最终于2007年由最高法院在「麻萨诸塞州诉环保署」案中裁决温室气体属于「清净空气法」（Clean Air Act）下的污染物，并指示环保署确认其是否危害公共卫生与福祉。

虽然这项认定最初仅适用于车辆排放，但后来成为广泛气候法规的法律基础。

随着「危害认定」今天遭撤销，车辆的温室气体排放标准也被废除，但后续影响可能持续扩大，让更多气候规范陷入危机，包括针对发电厂的二氧化碳排放限制，以及针对石油和天然气作业的甲烷排放规范。