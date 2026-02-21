川普施政遭遇多重挑战 国情咨文前压力升高

（法新社华盛顿21日电） 过去一年来，美国总统川普几乎毫无阻碍地治理美国。如今，随着他即将发表国情咨文之际，却面临最高法院推翻关税措施、强硬移民政策引发反弹以及日益严峻的经济忧虑等多重压力。

川普（Donald Trump）预料不会在24日发表国情咨文（State of the Union）这场黄金时段的美国政治盛事上退让，国情咨文是由国会邀请总统报告政绩、阐述施政蓝图。

但他引以为傲的作为，对民主党人和各国领袖来说，杀伤力已大不如前，过去他推动政策势如破竹，如今却屡受挑战。

美国最高法院昨天对川普使用关税手段表达强烈不满。川普经常透过社群媒体简单发布命令，对多个国家加徵关税，以期对有时与贸易毫无关联的外交议题取得筹码。

同一天，政府数据显示，美国经济在10月至12月期间年增1.4%，明显低于分析师预估的2.5%。

民调同时显示，民众对生活成本以及川普打击无证移民的措施，越来越不满。

美国选民对经济议题极为敏感，这不仅重挫了川普之前的美国前总统拜登（Joe Biden），如今也威胁着共和党。

随着11月美国期中选举逼近，众议院全数席次和参议院1/3席次将重新洗牌。期中选举会对参众两院带来何等冲击备受关注，但川普已警告，若民主党掌控国会，可能会试图弹劾他。

尽管川普遭遇挫折，但众议院与参议院目前仍由共和党控制。此外，川普将继续在白宫执政，直到2029年。