川普晤加墨领袖会谈 聚焦北美自由贸易协定未来

（法新社华盛顿5日电） 美国总统川普今天与加拿大总理卡尼及墨西哥总统薛恩鲍姆会面，会谈内容部分聚焦于北美自由贸易协定的未来。

美加墨3国领袖是在华府举行的2026年世界杯足球赛抽签仪式场边会晤。本届世足赛事将由加拿大、墨西哥及美国共同主办。

卡尼（Mark Carney）的发言人尚普（Audrey Champoux）透过电子邮件表示：「3位领袖会晤了约45分钟。」

她补充说：「他们已同意继续在CUSMA上共同合作。」CUSMA是现行3国间自由贸易协定的加拿大方面缩写，美国方面则称之为「美国-墨西哥-加拿大协定」（USMCA）。

美墨加协定是在川普的第一个总统任期内达成。

川普已对不属于美墨加协定范围内的加拿大和墨西哥出口商品课徵高额关税，华府正寻求于明年重新协商这份协定。

今天的会谈是川普与薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）的首次会面。

自川普重返执政以来，卡尼已两度访问白宫，但这是他与川普自一场因反关税广告引发的争端而暂停贸易谈判以来，除了在韩国一场峰会上的短暂会面外，首次正式会晤。

川普也曾扬言，若加墨两国未能遏止跨境移民和毒品贩运，将施以进一步惩罚，并曾表示「若对墨西哥境内的毒枭目标发动空袭也无妨」，这番言论令薛恩鲍姆感到不满。