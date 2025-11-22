川普盟友MAGA要角葛林 辞联邦众议员

（法新社华盛顿22日电） 美国联邦众议员葛林（Marjorie Taylor Greene），同时也是美国总统川普「让美国再次伟大」（MAGA）运动的旗手，今天宣布辞去国会议员职务。

这名具高度影响力的极右派人物曾是川普的坚定盟友，不过川普11月7日撤回对她的支持。

葛林表示：「我在办公室最后一天是2026年1月5日。」

葛林2020年于乔治亚州当选联邦众议员，她在一段发布于网路的影片中表示，她「一直被华盛顿特区所鄙视，从未融入其中」。

葛林表示，她不希望支持者与家人，必须忍受「由我们曾共同奋战支持的总统发起、充满伤害与仇恨的初选挑战，虽然我奋战并赢得自己的选举，但共和党很可能在期中选举失利。」

葛林先前一直是川普「让美国再次伟大」（MAGA）运动的旗手，但川普7日宣布撤回对这名「古怪」人物的所有支持。

川普翌日又在自家媒体平台「真实社群」（Truth Social）发布多篇贴文，攻击葛林是「轻量级人物」，甚至是共和党「叛徒」。

曾是川普重要政治盟友的葛林随后表示，她正遭受一波又一波的威胁。

葛林此一惊人之举是「让美国再次伟大」阵营走向分裂的最明显迹象。它受到民主党在期中选举的强势表现，以及川普今天稍早在白宫与左派的纽约市长当选人曼达尼（Zohran Mamdani）亲密会晤的影响。

「让美国再次伟大」阵营分裂，因川普在已定罪的性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）一案的反覆无常而更形恶化。

据称艾普斯坦来往人脉中，包括多名美国精英。

葛林表示，「为那些14岁时遭强奸、贩卖，为权贵利用的美国女性挺身而出，不应让我被曾效命的美国总统称为叛徒且身受威胁。」