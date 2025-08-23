The Swiss voice in the world since 1935

川普称风电行不通　罗德岛风电场完工8成遭喊卡

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社华盛顿22日电） 美国联邦政府今天下令位于罗德岛（Rhode Island）外海的一座大型风力发电场停止所有施工，目前电场已完工80%。开发商丹麦再生能源公司沃旭（Orsted）不排除走法律程序。

法新社报导，这是川普政府近期连串阻挠风力发电措施中的最新案例。川普昨天还说「风电根本行不通」。风力发电被视为友善气候的再生能源。

沃旭（Orsted）表示，这项Revolution Wind计画在去年取得所有必要许可后开始动工，目标是为美国罗德岛州35万多户家庭供电。

美国海洋能源管理局（BOEM）代理局长贾康纳（Matthew Giacona）今天发函，下令「停止计画中所有正进行的活动」，以便有时间进行审查。

函中写道：「特别是，海洋能源管理局正寻求解决与维护美国国家安全利益相关的疑虑。」但并未进一步说明。

函中还说「在海洋能源管理局完成审查前，你们不得恢复施工」。

沃旭透过声明指出，正「评估所有选项，以迅速解决此事」，包括透过「可能的法律程序」进行交涉。

沃旭表示，这座风力发电场已完工8成，计画中的65台风力涡轮机已有45台安装到位，希望能在明年底前全面完工。

自从川普今年1月取代对再生能源友善的前总统拜登入主白宫以来，美国整个风力发电产业便陷入重大挑战。

对于所有海上和陆上风电计画，川普已冻结联邦核发许可证和融资贷款，并多次表达他不喜欢风力发电。川普昨天在华府说：「我们不会再搞风能，我们要重拾化石燃料。」（译者：纪锦玲）

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

美国推出的新贸易规则将对你的生活产生影响？

您认为美国关税政策会对您的生活产生什么影响？请留言分享你的看法。

参与讨论
14
14 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Céline Stegmüller

您的祖辈中，有瑞士人吗？您打算去瑞士走访他们曾经居住的地方吗？

如果您想探知自己的祖辈在”为了寻求更好生活“而离开瑞士之前的经历，我们很希望听到您寻根问祖的故事。

参与讨论
30
58 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Aylin Elçi

你所在的国家是如何治疗精神疾病的？

大多数精神疾病患者都会接受抗抑郁药物的治疗，但在三分之一的病例中，这些药物显示无效。在瑞士，越来越多的精神疾病患者被推荐接受电疗或迷幻辅助心理治疗。你所在的地区有类似的治疗方法吗？

参与讨论
7
18 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团