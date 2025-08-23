川普称风电行不通 罗德岛风电场完工8成遭喊卡

（法新社华盛顿22日电） 美国联邦政府今天下令位于罗德岛（Rhode Island）外海的一座大型风力发电场停止所有施工，目前电场已完工80%。开发商丹麦再生能源公司沃旭（Orsted）不排除走法律程序。

法新社报导，这是川普政府近期连串阻挠风力发电措施中的最新案例。川普昨天还说「风电根本行不通」。风力发电被视为友善气候的再生能源。

沃旭（Orsted）表示，这项Revolution Wind计画在去年取得所有必要许可后开始动工，目标是为美国罗德岛州35万多户家庭供电。

美国海洋能源管理局（BOEM）代理局长贾康纳（Matthew Giacona）今天发函，下令「停止计画中所有正进行的活动」，以便有时间进行审查。

函中写道：「特别是，海洋能源管理局正寻求解决与维护美国国家安全利益相关的疑虑。」但并未进一步说明。

函中还说「在海洋能源管理局完成审查前，你们不得恢复施工」。

沃旭透过声明指出，正「评估所有选项，以迅速解决此事」，包括透过「可能的法律程序」进行交涉。

沃旭表示，这座风力发电场已完工8成，计画中的65台风力涡轮机已有45台安装到位，希望能在明年底前全面完工。

自从川普今年1月取代对再生能源友善的前总统拜登入主白宫以来，美国整个风力发电产业便陷入重大挑战。

对于所有海上和陆上风电计画，川普已冻结联邦核发许可证和融资贷款，并多次表达他不喜欢风力发电。川普昨天在华府说：「我们不会再搞风能，我们要重拾化石燃料。」（译者：纪锦玲）