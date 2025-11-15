川普签行政命令调降牛肉等关税 盼平抑生活成本压力

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿14日电） 美国总统川普今天签署一道行政命令，降低牛肉、香蕉、咖啡及番茄等农产品的进口关税。在此之前，川普政府因生活成本不断攀升而面临选民压力。

这些产品如今获得豁免，不必再缴纳川普今年为应对所谓不公平行为而徵收的「对等关税」（reciprocal tariff）。此举是政府考量美国生产某些商品的能力，或是缺乏这种能力之后所决定。

不过，其他已经实施的关税仍将继续适用。

根据白宫发布的命令，新的关税豁免将追溯至11月13日生效。

由于物价负担能力已成为本月纽约市长、纽泽西州长和维吉尼亚州长选举的关键议题，川普政府近来一直加紧努力，试图让美国民众相信经济实力强健。

民主党在上述3场选举中大获全胜，他们在选战中强烈聚焦生活成本议题。

今天公布的关税豁免清单还涵盖酪梨、椰子和凤梨等其他农产品。

川普自今年1月重返总统大位以来，已对美国的贸易伙伴实施大规模关税，引发经济学家警告，这些措施可能会助长通货膨胀，并对经济成长构成压力。

川普政府已承认美国民众正担忧物价负担能力，川普的首席经济顾问也承认近年来购买力有所下降。

白宫国家经济会议（National Economic Council）主席哈塞特（Kevin Hassett）本周表示：「这是我们将要解决的问题，而且我们会立即着手解决。」