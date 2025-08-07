The Swiss voice in the world since 1935

川普钦点首席经济顾问出任联准会理事

此内容发布于
2 分钟

（法新社华盛顿7日电） 美国总统川普寻求增强对联邦准备理事会（Fed）的影响力之际，今天钦点白宫经济顾问委员会（Council of Economic Advisers）主席，递补联准会最近空出的席位。

川普在其社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）宣布：「我非常荣幸地宣布，我已选择现任白宫经济顾问委员会主席米兰（Stephen Miran）填补联准会刚空出的席位，任期至2026年1月31日。」

「我们会在同时间继续寻找永久继任者。」

米兰将完成前总统拜登任命的理事库格勒（Adriana Kugler）的任期，后者上周宣布辞职。

川普多次批评联准会主席鲍尔（Jerome Powell）不尽快降息，这次人事变动，正逢联准会在川普领导下面临越来越大压力之际。

米兰拥有哈佛大学经济学博士学位，主张徵收关税并摆脱强势美元，因为他认为强势美元会削弱美国出口竞争力，伤害美国制造业。

外界认为，米兰名为「重建全球贸易体系使用者指南」（A User’s Guide to Restructuring the Global Trading System）的41页论文，为川普激进的贸易政策提供了理论基础。

川普表示，米兰在新职位必将表现「杰出」。

川普写道：「他从我第2任期开始就一直在我身边，他在经济学领域的专业知识无人可比拟。」

