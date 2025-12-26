川普首度空袭奈及利亚IS 引发宗教紧张疑虑

（法新社华盛顿25日电） 美国总统川普表示，美军对非洲奈及利亚西北部的伊斯兰国（Islamic State）武装分子发动空袭，并指控此组织一直以当地基督徒为目标。川普此举引发奈国宗教紧张疑虑。

川普今天在自家社群网站「真实社群」（Truth Social）表示：「今晚，我以美国三军统帅身分下令，对奈及利亚西北部的伊斯兰国（IS）恐怖分子发动强力致命打击，这些人锁定无辜基督徒，并将他们残忍杀害，程度之严重实为多年、甚至数个世纪来所罕见！」

川普说，美国战争部已对当地恐份子执行多次精准打击。「我先前就警告过这些恐怖分子，如果他们不停止杀戮基督徒，将会付出惨痛代价。今晚，他们终于要付出代价了。」 川普并矢言，若这些武装分子继续杀害基督徒，美军将发动更多袭击。

这是川普上任以来，美军首次在奈及利亚发动攻击。川普曾在10月和11月痛批奈及利亚，声称当地基督徒面临「生存威胁」，甚至将情况形容为「种族灭绝」，理由是奈及利亚持续爆发多起武装冲突。

川普在外交上的言辞，虽获得部分人士欢迎，但也有人认为，川普加剧了奈及利亚宗教紧张。 过去，奈及利亚曾多次爆发宗教冲突。奈及利亚政府与独立分析人士都认为，不应以「宗教迫害」来描述当地暴力情况。他们指出，宗教迫害说法长期被美国和欧洲的基督教保守派所采用。（编译：纪锦玲）