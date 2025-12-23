川普：公开艾普斯坦档案恐让人名誉受损

afp_tickers

2 分钟

（法新社佛州棕榈滩22日电） 美国总统川普今天表示，过去曾与已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）见过面的人，可能会因为调查档案的公开而名誉受损。

这是司法部19日开始公开相关档案后，川普首度对此发表评论。他并表示，围绕艾普斯坦的争议，模糊了外界对共和党政绩的焦点。

川普在其位于佛州的海湖俱乐部（Mar-a-Lago）对媒体表示：「整件艾普斯坦事件，就是试图转移外界对共和党巨大成功的注意力。」

前总统柯林顿（Bill Clinton）在司法部公布的第一批艾普斯坦档案照片中多次出现，记者也询问川普对此的看法。

川普回应说：「我喜欢柯林顿，我一直和他相处得不错。我不希望看到他的照片被公布出来。」

川普也指出：「照片里也有我。每个人当时都和这个人（艾普斯坦）来往过。」

川普表示，他不喜欢公开柯林顿及其他人的照片，并形容这是一件「可怕的事情」。

他接着说：「柯林顿是个成熟的人，他能应付。」

川普表示，但问题在于，可能会有其他多年以前只是单纯和艾普斯坦见过面的人被曝光，「其中包括备受尊敬的银行家、律师以及其他人士」。

这位共和党籍总统说，许多人对于照片的公开感到非常愤怒，因为照片中的人「实际上与艾普斯坦毫无关系」。

川普说：「但只因为他在某个派对上出现过，你就把某个人的名声毁了。」

艾普斯坦2019年在纽约一处监狱牢房内、等待涉及性交易指控的审判期间死亡，官方裁定为轻生。