川普：加萨停火谈判将进行数日

（法新社华盛顿5日电） 美国总统川普今天表示，落实加萨休战的谈判将进行数天。国务卿卢比欧则警告，为了实现人质获释，以色列必须停止轰炸。

川普在白宫告诉记者：「他们现正在进行谈判，谈判已经开始，会持续几天…再看看结果如何，不过我听说进展相当顺利。」

有线电视新闻网（CNN）今天公布川普针对简讯提问所作回覆。被问到以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）是否同意结束加萨军事行动时，他回答「是」。

以色列和巴勒斯坦伊斯兰主义运动组织哈玛斯（Hamas）的谈判人员预定在埃及度假胜地夏姆锡克（Sharm El-Sheikh）进行谈判，尼坦雅胡表达希望被扣在加萨的人质能于数日内获释。

不过卢比欧（Marco Rubio）呼吁以军暂停对加萨空袭。

他在哥伦比亚广播公司（CBS）「面对全国」（Face the Nation）节目中表示：「我想以色列和每一个人都认同，不可能在轰炸持续时释放人质，所以空袭必须先停止。」

哈玛斯对川普所提停战路线图作出正面回应后终有这波外交斡旋。该路线图推动结束加萨战事，以及以色列释放系狱的巴勒斯坦人以交换被扣人质。

卢比欧也在国家广播公司（NBC）「会晤新闻界」（Meet the Press）节目中坦言，为了给释放人质铺平道路，仍有多项「后勤挑战」有待克服。他并预测，饱经战火肆虐的加萨未来治理和哈玛斯解除武装等长远目标将会「更加困难」。

他说：「你不可能于3天之内就在加萨建立一个不属于哈玛斯的政府架构，我意思是，这需要一些时间。」

川普告诉CNN，他预计很快就能厘清，2023年10月7日突袭以色列而引爆冲突的哈玛斯，是否真有意愿追求和平。

他警告，若哈玛斯拒绝交出权力，将会面临「彻底消灭」。