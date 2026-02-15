川普：和平理事会将承诺50亿美元加萨重建

（法新社佛罗里达州西棕榈滩15日电） 美国总统川普今天敦促哈玛斯依照他为战后加萨提出的计画推动解除武装，并透露他的和平理事会成员国已经承诺将为此一巴勒斯坦领土重建工作提供50亿美元资金。

川普于和平理事会（Board of Peace）19日在华府召开创始会议前，在自家社群平台真实社群（Truth Social）发文指出：「非常重要的是，哈玛斯（Hamas）必须坚守其全面且立即解除武装的承诺。」

哈玛斯2023年10月突袭以色列而引爆加萨（Gaza）战争，解除武装是美国斡旋以色列与这个巴勒斯坦伊斯兰主义运动组织达成的停火协议当中第二阶段的关键内容。双方于去年10月同意停火计画。

联合国于去年11月表决通过支持这项计画。

停火协议第二阶段规定，以色列部队将逐步从加萨撤离，而哈玛斯则应予解除武装，同时由一支国际稳定部队（International Stabilization Force）进驻以确保安全。

哈玛斯虽曾多次表示解除武装是「红线」，但也已经示意可能考虑将武器移交给未来的巴勒斯坦治理当局。

双方至今仍每天互控对方违反停火协议。

原本成立和平理事会是为监督加萨重建，但其章程似乎未将角色局限于此一巴勒斯坦领土上。

川普今天在发文中表示：「和平理事会拥有无限潜力。」

该理事会上个月在瑞士达沃斯（Davos）的世界经济论坛（World Economic Forum）年会场边首度开会，预计19日在美国首都召开创始会议。

成员国被要求支付10亿美元成为理事会永久成员，而2022年入侵乌克兰的俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）受邀加入，引发外界批评。包括法国、英国在内的美国主要盟友都表达疑虑。

川普表示，届时将会正式宣布成员国承诺的这50亿美元资金，同时各国也「已经承诺派遣数千人员加入国际稳定部队和当地警察部队，以维护加萨人民的安全与和平」。

川普也提到这个组织将与联合国合作。他表示：「和平理事会将成为史上最具影响力国际机构。」

一个巴勒斯坦技术官僚组成的过渡委员会已经根据停火计画设立，目标接管目前满目疮痍的加萨走廊（Gaza Strip）治理事务。