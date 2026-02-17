川普：对台交付武器一事很快会有所决定

afp_tickers

（法新社空军一号16日电） 美国总统川普今天表示，他很快会决定是否向台湾增售武器。稍早之前中国国家主席习近平在通电话时曾警告川普，「务必慎重处理对台军售问题」。

川普说：「我正和他讨论这件事。我们之前进行过良好的对话，很快就会做出决定。」还不忘再次说和习近平关系良好。

习近平与川普2月4日通话时，呼吁美国在双边关系应「相互尊重」，并再次点出台湾问题是中美关系里最重要的问题。

根据中国官方媒体发布的内容，习近平当时说：「台湾是中国的领土，中方必须捍卫国家主权和领土完整，永远不可能让台湾分裂出去。美方务必慎重处理对台军售问题。」

川普和习近平预计将于4月在北京会面。

台北方面表示，美国于去年12月通过对台湾价值达110亿美元的军售案。

不久之后，中国随即发动大规模实弹演习，模拟对台湾主要港口进行封锁。

尽管川普在第二任期内对台湾的支持态度较为温和，但此议题仍然是中美关系中的敏感问题。

中国外长王毅14日在慕尼黑安全会议（MSC）发表谈话时指出，中美关系面临两种情景，一种是美国客观理性认知中国，奉行积极务实的对华政策，同中方相向而行，不断扩大共同利益，中美未来走向合作，这对中美和世界而言无疑是善莫大焉。

另一种是同中国脱钩断链，逢中必反，搞各种针对中国的小圈子、小集团，甚至怂恿策划台湾独立、分裂中国，踩踏中国的红线，「那将导致中美陷入对抗」。