中国电商Temu向瑞士企业开放平台

职业学士/硕士：瑞士力推高职教育
日，瑞士议会联邦院通过了一项政府提案，旨在通过引入新的文凭称谓等措施，提升高等职业教育与培训的吸引力。
法国集团将收购瑞士卓别林故居博物馆
The Chaplin's World museum in Corsier-sur-Vevey, Switzerland, is to be acquired by a French group.
协助自杀
瑞士协助自杀新规立法尝试再度失败
瑞士是少数允许安乐死的国家之一，辅助自杀组织也已存在多年。但截至目前，瑞士并没有一部全国性的、针对性法律明确详细规范所有形式的安乐死。联邦政府(多语)认为，现有刑法，结合医学伦理标准和法庭判例已经能够应付大部分情况，不需要额外专门立法。
瑞士有“太多”准妈孕期饮酒
由于预防措施不足，瑞士每年出生时患有胎儿酒精综合征的婴儿多达1’700名。瑞士成瘾基金会在世界无酒日当天对此提出批评。
非暴力育儿原则被写入瑞士法律
9月9日，联邦院通过了由政府提交的《民法典》修正案。该法案旨在明确禁止在育儿过程中使用任何暴力，从而有助于预防暴力行为。
瑞士快餐业繁荣引发公民健康担忧
瑞士的快餐门店数量日益增多，且势不可挡，引发政府和医生对民众饮食习惯及人口健康的忧虑。
2025年上半年欧盟收到40万份庇护申请
由于中东和东欧地区的持续战乱，据统计，2024年有超过43万人在欧盟获得庇护身份，其中叙利亚、阿富汗和委内瑞拉公民是申请者中人数最多的群体。
工作场所
瑞士职场：坚持进修可带来更高收入
瑞士联邦统计局的一项调研显示，毕业十年后，持续坚持职业培训的人月收入比未进行任何进修的人高出400-1’300瑞郎(约合人民币3’553-11’549元)。
工作场所
不是瑞士生产的On昂跑鞋，你还会买单吗？
“瑞士制造”给人的印象是精准、可靠、高品质、带有奢华与传统工艺气质。瑞士的十字自然也就具有非常鲜明的品牌形象。On昂跑鞋近日因为鞋身上这个小小的十字成为舆论焦点，到底怎么回事？
研究边界
瑞士邮政试用机器人送包裹
Swiss Post tests four-legged robots in Zurich to aid parcel delivery.
