中国电商Temu向瑞士企业开放平台

Temu向瑞士企业开放平台。
Temu向瑞士企业开放平台。

中国电商巨头Temu在瑞士启动了“本地对本地”(Local-to-Local)项目。该公司周一(9月15日)宣布，即日起瑞士零售商将能够直接在Temu平台上销售产品。

在第一阶段，瑞士企业只能在瑞士境内销售和配送产品。这篇新闻稿称，该服务将在日后拓展至其他市场。新闻稿援引一名发言人的话说：“通过此次的本地对本地计划，我们希望为瑞士企业创造新的增长机会。”

迄今为止，Temu平台上主要提供来自亚洲制造商和零售商的产品。通过“本地对本地”项目，该公司也希望吸引来自西方国家的零售商。这一项目在德国等一些欧洲国家早已启动。

瑞士市场上已活跃着多家中国电商平台。除了Temu之外，快时尚平台Shein和阿里巴巴旗下的AliExpress也在瑞士拥有大量用户，是消费者跨境网购的重要渠道。这些平台主要依赖跨境物流进入瑞士市场，而Temu则希望通过“本地对本地”项目，进一步尝试吸引瑞士本土零售商的参与。

