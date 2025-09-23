巴西前总统波索纳洛遭判刑 美国制裁审案法官及妻子

基于近期发生的事件，遵守核协议，到底是风险更大，还是回报更多？

伊朗一直遵守《不扩散核武器条约》，却遭受多年的制裁，甚至遭到以色列的军事打击。与此同时，朝鲜则彻底无视所有规则，成功发展核武器，却几乎没有国家与之正面对抗。当遵守规则的国家落得更糟的局面，而违反规则者却能“得利避祸”，还有什么理由让任何一个国家愿意签署或信任核裁军协议？