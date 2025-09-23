The Swiss voice in the world since 1935

巴西前总统波索纳洛遭判刑 美国制裁审案法官及妻子

（法新社华盛顿22日电） 美国今天宣布制裁巴西最高法院法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）的妻子薇薇安。莫瑞斯曾主导审理前总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）密谋政变案并予定罪。

莫瑞斯本人已于今年7月与其他多位巴西官员一同遭受美国制裁。

美国总统川普（Donald Trump）为波索纳洛长期盟友，曾多次抨击巴西当局对波索纳洛的审判，称为「猎巫行动」。

法新社报导，美国这波施压，对象是莫瑞斯的56岁妻子薇薇安（Viviane Barci de Moraes），以及与家族有关、位于圣保罗的一家公司Lex。

根据美国财政部声明，这项制裁禁止薇薇安及Lex公司与美国公民或企业进行经济活动，并冻结其资产及暂停签证。

美国财政部长贝森特（Scott Bessent）表示：「莫瑞斯主导一系列压制性检查、任意拘捕及政治检控，包括对前总统波索纳洛。」

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）也指控莫瑞斯「操纵法院权力，准许任意羁押，并打压言论自由」。

巴西最高法院于本月11日判决波索纳洛密谋政变罪名成立，判处27年徒刑。

巴西现任总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）为左派领袖，于2022年大选中击败右派波索纳洛。（编译：纪锦玲）

