巴黎恐攻10周年 马克宏将赴袭击地点悼念遇难者

（法新社巴黎9日电） 法国将于13日纪念巴黎恐怖攻击事件满10周年，总统马克宏（Emmanuel Macron）当天将逐一前往事发地点与遇难者家属及民众一同表达哀思，并将发表谈话。巴黎恐攻是法国自二战以来，规模最大的恐怖攻击事件，总共造成130人死亡。

2015年11月13日晚间，圣战组织分子在巴黎市区及周边地区发动枪击与自杀炸弹攻击，造成130人丧生、413人受伤，伊斯兰国（IS）宣称犯案。

袭击者在巴塔克兰剧场（Bataclan）杀害了约90人，当时美国摇滚乐团玩命鹰族（Eagles of Death Metal）正在演出；他们也在巴黎的多家餐馆与咖啡馆夺走数十条人命，另有一名观众在巴黎近郊的法国国家体育场（Stade de France）外被杀，当时正有群众观看法国足球队与德国队的比赛。

在这起由10名圣战组织分子组成的小组所发动的袭击中，小组成员阿布岱斯兰（Salah Abdeslam）是唯一存活者，已被判处终身监禁；其余9人则在行动中自爆或遭警方击毙。

巴黎恐攻事件时任总统欧兰德（Francois Hollande），近日在接受法新社专访时说：「这些年来，法国能够团结一致，克服一切。」

恐攻事件发生时，欧兰德身处法国国家体育场观众席，袭击发生后在维安人员掩护下迅速离开，当晚稍后出现在全国电视直播中，形容这是一场「恐怖」事件。

他宣布法国「与圣战分子及他们自称横跨叙利亚和伊拉克的哈里发国处于战争状态」。

欧兰德曾在历时148天、最终令阿布岱斯兰于2022年被判终身监禁的审判中出庭作证。

他表示自己记得当时告诉被告─包括那些被控策划或提供后勤支援的嫌犯─虽然他们犯下「不可饶恕」的罪行，但仍依法获得辩护律师的协助。

他说：「我们是一个民主国家，而民主最终总会胜利。」

美国支持的部队于2019年在叙利亚东部击溃伊斯兰国最后残余势力─这个组织曾吸引法国公民加入，并煽动了巴黎恐攻。

阿布岱斯兰目前仍在狱中。法国反恐单位昨天表示，3人因涉及与他相关的疑似恐攻威胁而被捕。

在巴黎，恐攻幸存者与罹难者家属努力重建生活。

在巴黎各个遭到袭击的地点设有纪念碑，刻有遇难者的姓名，还包括两名在事后自尽的人。

一座纪念馆将永远铭记那些在恐攻中失去生命的人。「恐怖主义纪念博物馆」（Terrorism Memorial Museum）预定于2029年启用，馆内将收藏约500件与恐攻或受害者有关的物品，大多由罹难者家属捐赠给策展人。

馆藏包括「美好团队」（La Belle Equipe）咖啡馆被子弹打得千疮百孔的菜单黑板，仍可见上面写着「欢乐时光」（Happy Hour）的字样。