希斯罗机场停车场胡椒喷雾攻击 警方初步判定是熟识者犯案

3 分钟

（法新社伦敦7日电） 英国警方今天表示，希斯罗机场（Heathrow Airport）一处停车场发生的胡椒喷雾攻击事件，初步判定是熟识者犯案，已逮捕一名31岁男子。这起事件不仅影响交通，也导致包括一名3岁女童在内的21人受伤。

武装员警于上午8时过后不久抵达现场，逮捕一名涉嫌攻击的31岁男子。警方表示：「他目前仍被拘留，仍在追查其他涉案嫌犯的下落。」

伦敦都会区警察局（London’s Metropolitan Police）指出，这起发生在第3航厦立体停车场的事件，与先前所描述的不同，目前看来起因是一件熟识者之间的行李箱抢劫案。

警官史蒂文斯（Peter Stevens）表示，虽然他先前描述这是一起争吵升级为肢体冲突的事件，但经过调阅监视器画面和询问目击者后，警方已还原当时混乱的经过。

他说：「目前了解的情况是一名女子在停车场电梯内遭4名男子抢劫行李箱，对方向她喷洒据信是胡椒喷雾的物质。」「当时电梯内及周边的人皆受喷雾影响。」

史蒂文斯补充说：「我们同仁正全力厘清事件经过，目前认为这是一桩单一事件，涉案者彼此之间认识。」

伦敦救护车局（London Ambulance Service）说，急救人员共处理了21名伤者，其中5人被送往医院。

警方指出，包括在现场接受治疗的3岁女童在内，所有伤者均无生命危险，也不致造成永久伤害。

英国官方及媒体报导，事件发生时，欧洲最繁忙的希斯罗机场第3航厦持续营运，但现场交通及大众运输系统均严重受阻。部分旅客抱怨因此错过班机。

旅客巴特尔（Jayesh Patel）原本计画与家人前往印度。他说：「我们几乎被卡在原地一个半小时，冲去登机口，结果只差3分钟没赶上报到，被拒绝登机。」「所以只好开100英里（161公里）的车回家。」