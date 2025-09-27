The Swiss voice in the world since 1935

德国考虑授权军方得击落无人机

（法新社法兰克福27日电） 欧洲多国频传无人机侵犯领空事件。德国媒体报导，当局正考虑允许军方得予以击落。

丹麦、挪威近日都发生目击无人机出没机场上空事件，导致部分机场暂时关闭。丹麦最大军事基地上空昨天深夜也有无人机现踪。

做为挺乌克兰对抗俄罗斯主要国家之一，德国境内可疑无人机活动通报近来有增加趋势，其中最新一起昨天深夜发生在北部一个毗邻丹麦的邦。

尽管迄无公开的确凿证据，但俄罗斯已经成为众矢之的。

柏林本周稍早已宣布将强化无人机防御系统，以因应日益严峻的俄罗斯威胁。小报「画报」（Bild）报导，在各项拟议措施当中，政府正评估允许武装部队在特定条件之下击落无人机。

报导指出，若无人机对人命或关键基础设施构成严重威胁，且其他手段不足时，应该让军方能够进行干预。目前属于警方的决策权届时将转移至国防部。

经法新社进行联系后，内政部没有证实这项计画。

不过内政部长杜布林德（Alexander Dobrindt）告诉「莱茵邮报」（Rheinische Post），他希望修订航空安全相关法规，让军方能与警方协力，「尤其在无人机防御方面」。

杜布林德表示：「我们正遭受的不只是军事安全上的转变，整体民防和对平民的保护上同样出现重大转折。」

