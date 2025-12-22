德国耶诞市集遭大量假讯息侵扰

（法新社柏林22日电） 德国耶诞市集近年爆发几起致命攻击案后已加强安全措施，然而各种恶意假讯息正在社群媒体上流窜，让人误以为有伊斯兰教士在耶诞市集上带领祈祷，或男性穆斯林大批涌入市集。

法新事实查核团队进一步调查了在网路上流传的错误资讯，这些讯息增强了极右派关于移民和社会「伊斯兰化」的论述。

近期有影像和影片显示，据称是男性穆斯林或「伊斯兰主义移民」的人群在汉堡（Hamburg）及斯图加特（Stuttgart）的耶诞市集聚集。

但法新的调查发现，这些画面其实出自其他场合，包括伊斯兰团体「穆斯林互动」（Muslim Interaktiv）去年10月的集会，该团体已因过于激进而被查禁；还有叙利亚人去年底庆祝总统阿塞德（Bashar al-Assad）政权垮台。

此外，还有多张生成式人工智慧（AI）产出的照片显示，耶诞市集采取夸张的安全措施，例如市集被1公尺高的带刺铁丝网围起来，或有军用车辆在周围待命。

德国东部城市马德堡（Magdeburg）耶诞市集去年发生汽车冲撞攻击，导致6人丧命、300多人受伤，凶嫌是来自沙乌地阿拉伯、具有强烈反伊斯兰立场的男性精神科医师。

在2016年，一名突尼西亚男子在圣战相关动机驱使下驾驶卡车冲撞柏林耶诞市集，造成13人身亡。

今年12月中旬，德国当局宣布逮捕5名分别来自埃及、叙利亚跟摩洛哥的男子，他们涉嫌参与伊斯兰主义相关阴谋，计划冲撞巴伐利亚邦（Bavaria）一处耶诞市集。

德国非营利组织「监测、分析与策略中心」（Centre for Monitoring, Analysis and Strategy）的恶意假讯息研究员弗吕维尔特（Lea Fruehwirth）表示，耶诞市集因其情感关联，经常成为恶意假讯息的目标。

弗吕维尔特谈到，耶诞节象徵着喜悦、社群的温暖和安全，「指控穆斯林想要暴力破坏这幅理想化景象的论述因此能激起许多情绪」。

她认为编造虚假贴文内容的人，可能是试图「播下不信任种子并加深社会分歧，例如俄罗斯恶意假讯息活动的目的就是如此。」