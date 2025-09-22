德国重申巴勒斯坦国须谈判产生 不随多国即刻承认

（法新社法兰克福22日电） 德国今天重申立场，表示在以色列与巴勒斯坦双方协商达成两国方案前，不会承认巴勒斯坦国。

这番谈话是在联合国大会召开前发表。法国预计将成为最新承认巴勒斯坦国的国家，澳洲、英国、加拿大与葡萄牙昨天已先行表态承认。

各国的承认行动，目的是对以色列在加萨走廊的军事行动施加压力。这场行动已造成数万人丧生，加萨地区大部分地区严重毁损，也引发以色列盟友的强烈批评。

以色列政府则表示，承认巴勒斯坦国等于奖励哈玛斯（Hamas），及其2023年10月7日对以色列发动前所未有的攻击，引发这场战争。

德国外交部长瓦德福（Johann Wadephul）启程前往纽约参加联合国大会时表示：「透过谈判实现两国方案，才是让以色列人与巴勒斯坦人都能在和平、安全与尊严中生活的道路。」

「对德国而言，承认巴勒斯坦国是这个过程的终点，但这个过程必须现在启动。」

基于对大屠杀（Holocaust）的历史责任，德国将支持以色列国视为外交政策的核心。但随着加萨战事持续、巴勒斯坦平民人道危机日益严重、联合国甚至宣布加萨部分地区已出现饥荒，近几个月来柏林对以方行动的批评声浪也与日俱增。

本周，超过140位世界领袖将齐聚纽约，参加一年一度的联合国大会，巴勒斯坦未来前途将成为此次峰会的核心议题。（编译：陈政一）