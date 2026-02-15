德黑兰称愿让步核计画 以换取华府解除制裁

（法新社德黑兰15日电） 伊朗外交部副部长塔赫特－拉凡奇（Majid Takht-Ravanchi）在英国广播公司（BBC）今天刊出的专访中表示，德黑兰愿对高浓度浓缩铀库存做出让步，换取华府解除制裁。

塔赫特－拉凡奇在2月6日美国与伊朗于阿曼重启核谈判后发表上述谈话。

瑞士昨天宣布，美国与伊朗预计下周在日内瓦举行新一轮核谈判，但未说明日期。

根据BBC，德黑兰迄未证实将参与新一轮谈判，但塔赫特－拉凡奇表示谈判将于17日举行。

以美国为首的西方国家和伊朗宿敌以色列，指控德黑兰企图发展核武。伊朗否认怀抱此类军事野心，坚称有权利运用这项技术于民用目的。

BBC引述塔赫特－拉凡奇说法报导，伊朗愿以稀释高浓度浓缩铀的做法与美方达成协议，前提是美国须解除使伊朗经济受创的制裁。

他在访谈中以英文表达：「一旦我们看见他们（美国）展现诚意，我确信我们将朝达成协议方向迈进。」

BBC询及伊朗是否可能同意将超过400公斤的高浓度浓缩铀储备运到国外，塔赫特－拉凡奇不排除让步的可能性，强调现在谈论磋商期间会发生什么事「言之过早」。

关于美国总统川普（Donald Trump）一再呼吁伊朗实现零浓缩铀，塔赫特－拉凡奇回应说：「零浓缩不再是议题，对伊朗而言已不在讨论范围内。」