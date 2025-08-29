The Swiss voice in the world since 1935
患者安全

瑞士药监局警告：警惕危险的减肥产品

瑞士药品监督管理局提醒用户，警惕危险的减肥产品。
瑞士药品监督管理局提醒用户，警惕危险的减肥产品。 Keystone-SDA

瑞士药品监督管理局(Swissmedic)近日发布警告，称部分减肥产品为假冒、误导性或未经授权产品，可能含有未申报的有害物质，质量低劣或剂量不当，对健康构成威胁。

此内容发布于
2 分钟
Keystone-SDA

瑞士药品监督管理局8月26日指出，目前社交媒体上大量出现含有胰高血糖素样肽-1(GLP-1)受体激动剂类成分的产品。假冒商家和可疑供应方正不断销售贴有“GLP-1”标签的胶囊、滴剂或膳食补充品，其中不少还伪造了瑞士药品监督管理局等监管机构的认证标志或标识。

一些宣传为“天然”的产品，实则含有未经申报的药理活性成分，且未标明剂量信息。瑞士药品监督管理局还发现多种假冒或未经授权的仿制产品，例如贴有伪造标签的减肥注射剂，或仍处于研发阶段的物质也在市面上出售。该机构警告称，在个别情况下，这类产品可能对生命造成威胁。

截至目前，瑞士药监局已批准四种减肥药物：奥利司他(Orlistat)、利拉鲁肽(Liraglutide)、司美格鲁肽(Semaglutide)及替尔泊肽(Tirzepatide)。这些药物均为处方药，仅限于医学必要用途，不可作为生活方式类产品使用。

而中国药监局则已批准奥利司他、利拉鲁肽、贝那鲁肽(Beinaglutide)、司美格鲁肽、替尔泊肽，以及首款国产GLP-1双靶点减肥药玛仕度肽(Mazdutide)。不过中国尚未批准用于治疗遗传性肥胖症的药物。

