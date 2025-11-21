悼念美国前副总统钱尼 华府菁英齐聚未邀川普

（法新社华盛顿20日电） 被誉为共和党战略大师，同时以美国「反恐战争」主要策划者而备受争议的美国前副总统钱尼，今天在华盛顿举行葬礼，华盛顿政坛菁英云集，总统川普则明显未受邀出席。

钱尼（Dick Cheney）的职涯几乎可谓美国国政风云录，然而他对外交政策的深远影响，无论是在波湾战争期间担任国防部长，或是于美国前总统小布希（George W. Bush）政府担任副总统，至今仍令美国社会争论不休。

小布希与另一位前总统拜登（Joe Biden）是出席华盛顿国家大教堂（Washington National Cathedral）超过千名来宾中的一员。但尚未对钱尼去世发表评论的川普，以及副总统范斯（JD Vance）则未获邀请。

这座新哥德式圣公会大教堂笼罩在低调的秋色与严密维安之下，为聚集在石砌拱顶下的名流营造出庄严肃穆的氛围。

小布希对会众说：「无论是哪一段时期的同仁都会告诉你，他的存在让身边的人标准提高，因为他专注且具备卓越能力。」

「我们共事的那些年，不论是平静日子还是最艰难时刻，他展现了副手该有的一切。」

现任所有在世的美国前副总统，包括贺锦丽（Kamala Harris）、彭斯（Mike Pence）、高尔（Al Gore）与奎尔（Dan Quayle）全数到场，与会者还包括军方将领、外国使节及最高法院大法官。

钱尼以过人智慧备受推崇，历史学者视他为美国近代史上最具权势的副总统。他不仅以非凡的战略眼光受人敬重，更在美国最艰困时期扮演稳定力量。

他的政治生涯横跨冷战、波湾战争及911事件后的国际局势。