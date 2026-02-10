拒为艾普斯坦案回答国会质询 麦克斯威尔：获特赦愿作证

afp_tickers

4 分钟

（法新社华盛顿9日电） 美国已故性犯罪富豪艾普斯坦的共犯麦克斯威尔今天接受美国国会闭门质询时，行使拒绝回答问题的权利，但她表示，若能获得美国总统川普特赦，她愿意开口作证。

现年64岁的麦克斯威尔（Ghislaine Maxwell）因招募少女给名誉扫地的金融家艾普斯坦（Jeffrey Epstein）而被判处20年徒刑。联邦众议院监督暨政府改革委员会（Committee on Oversight and Government Reform）日前发出传票，要求麦克斯威尔说明她与艾普斯坦之间的关系。

不过，麦克斯威尔接受质询时并未回答任何问题，而是行使美国宪法第5修正案赋予的权利，以避免自证其罪。

联邦众议院监督暨政府改革委员会主席柯默（James Comer）对记者说：「不出所料，麦克斯威尔援引第5修正案，拒绝回答任何问题。这显然非常令人失望。」

他说：「我们原本有许多问题要问，包括她和艾普斯坦犯下的罪行，以及是否存在其他潜在共犯等。」

麦克斯威尔的律师马库斯（David Markus）说，如果川普给予特赦，她愿意公开作证。

马库斯在声明中指出：「如果这个委员会和美国大众真的想听到事情发生的完整始末，以及未经过滤的真相，其实有一条直接的途径。只要川普总统给予特赦，麦克斯威尔女士准备诚实地说明一切。」

马库斯同时表示，过去曾与艾普斯坦交好的川普和前总统柯林顿（Bill Clinton）「并未涉及任何不法行为」。艾普斯坦与许多知名人士关系密切，包括商界高层、政治人物、名人与学者。

他说：「只有麦克斯威尔女士能解释原因，而大众有权知道真相。」

艾普斯坦2019年在纽约监狱候审性贩运罪名期间死亡，死因遭裁定为自杀；麦克斯威尔是目前唯一因相关案件遭定罪者。

麦克斯威尔此次透过视讯连线，在德州监狱接受国会质询。

美国政府近期释出有关艾普斯坦的最新一批档案，尽管外界普遍预期不会再有新的起诉，但随着与这位遭定罪性犯罪者的关系曝光，不少政商领袖卷入丑闻或辞职下台。

民主党籍众议员苏布拉马尼亚姆（Suhas Subramanyam）今天出席这场闭门质询后表示，麦克斯威尔「毫无悔意」。

他说：「她的表现非常机械化，她今天援引第5修正案时，丝毫看不出任何悔意。这都是一种策略，目的是试图争取川普总统给予特赦。」（编译：刘文瑜）