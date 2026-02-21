提升集体安全 欧洲5大军事强权启动低成本防空计画

3 分钟

（法新社波兰克拉科夫20日电） 欧洲5大军事强权今天宣布推出一项联合计画，将快速研发低成本无人机。随着无人航空载具在俄乌战争中的运用，现代战争正在出现转变。 英国、法国、德国、义大利与波兰的国防部长与副防长在声明中表示，低成本效应器与自主平台（Low-Cost Effectors and Autonomous Platforms, LEAP）倡议将有助于在北大西洋公约组织（NATO）框架内「提升我们的集体安全」，同时强化欧洲合作。

自4年前俄罗斯入侵乌克兰引发战争以来，无人机在战场上已变得无所不在并发挥决定性作用，迫使各国重新思考防空系统的策略。

波兰国防部长科西尼亚克-卡梅什（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）指出，无人机系统已「彻底改变」俄乌战争，也带来「军备战略的转变」。

无人机在前线与后方迅速增加，迫使各国重新调整防空系统。由于使用昂贵飞弹击落无人机并不划算，因此需要研发经济实惠的新型防空系统。

德国国防部长佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）在记者会上表示，这项计画的目标是「迅速且低成本地开发创新系统，特别是针对无人机防御，然后同样快速地大量生产」。

主责国防工业的英国国防副大臣波拉德（Luke Pollard）表示，每个成员国都已承诺挹注「数百万美元」，以推动相关技术发展，目标是在「12个月内」开始生产新系统零件。

这些部长今天也同意「承担更大责任」，透过建立「更具欧洲色彩的北约」，来确保欧洲大陆的安全。

在美国政府施压下，北约成员国去年在海牙峰会上承诺，将在2025年前把国防支出提高到占各国国内生产毛额（GDP）的5%，高于先前设定的2%目标。

在会议上，各国部长强调「盟国之间公平分担责任」的必要性，而这个议题长期以来造成欧美之间的分歧。

他们在联合声明中表示：「我们将致力打造更具欧洲色彩的北约，加强欧洲防卫的备战状态。」

波兰是北约东翼最大的国家，与俄罗斯和其亲密盟国白俄罗斯接壤。以相对比例而言，波兰的国防开支为北约中最高，去年国防预算占GDP的约4.48%。