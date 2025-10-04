The Swiss voice in the world since 1935

援助加萨船队遭以军拦截　倡议人士被送往伊斯坦堡

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社伊斯坦堡4日电） 土耳其官员今天表示，在以色列拦截一支前往加萨（Gaza）的援助船队并拘留数百人后，36名土耳其公民及来自12个国家的其他公民将于今天搭乘专机抵达伊斯坦堡。

一名土耳其外交官员透露，这架专机载有137名船队成员，其中包括36名土耳其公民，预计当地时间15:40降落伊斯坦堡。

这名土耳其外交官表示，飞机上除土耳其公民外，其他公民分别来自美国、阿拉伯联合大公国、阿尔及利亚、摩洛哥、义大利、科威特、利比亚、马来西亚、茅利塔尼亚、瑞士、突尼西亚及约旦等12个国家。

土耳其外交部发言人克切利（Oncu Keceli）今天稍早宣布，已租用专机将被拘留的倡议人士从以色列送回土耳其。

瑞典「环保少女」童贝里（Greta Thunberg）等倡议人士上月搭乘「全球坚毅船队」（Global Sumud Flotilla）船只启程，再度试图突破以色列海上封锁，将医疗物资与食物送进加萨，但本月1日以来船队船只陆续遭以军登船拦截，参与的人士遭到拘留。

土耳其谴责以色列对船队的拦截为「恐怖主义行为」，并于2日表示，已对以色列军方在船队上拘留土耳其公民一事展开调查。

今年6月和7月，以色列也曾阻止类似船队企图抵达加萨。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

您的国家能够抵御反民主势力吗？

自2024年以来，专制国家的数量再次超过民主国家。独裁政权正在积极采取行动，包括使用混合战争和宣传手段，以损害民主国家。

参与讨论
10
46 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Katy Romy

在您生活的国家使用电子身份吗？ 您认为这有哪些优势，或您对此有何担心？

瑞士将针对《电子身份联邦法》举行全民投票，许多人担心使用电子身份证，会暴露个人数据和个人隐私。社会在进步，科技在发展，我们是应该捍卫个人权益，还是应该与时俱进？

参与讨论
32
38 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Jessica Davis Plüss

你如何看待“大幅延长人类寿命”这一理念？

人类对衰老原因以及减缓衰老过程的理解已有巨大进展，各种技术纷纷涌现，声称能帮助人们活得更长、更健康。你对大幅延长人类寿命这一理念有何看法？

参与讨论
27
24 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团