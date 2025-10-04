援助加萨船队遭以军拦截 倡议人士被送往伊斯坦堡

afp_tickers

2 分钟

（法新社伊斯坦堡4日电） 土耳其官员今天表示，在以色列拦截一支前往加萨（Gaza）的援助船队并拘留数百人后，36名土耳其公民及来自12个国家的其他公民将于今天搭乘专机抵达伊斯坦堡。

一名土耳其外交官员透露，这架专机载有137名船队成员，其中包括36名土耳其公民，预计当地时间15:40降落伊斯坦堡。

这名土耳其外交官表示，飞机上除土耳其公民外，其他公民分别来自美国、阿拉伯联合大公国、阿尔及利亚、摩洛哥、义大利、科威特、利比亚、马来西亚、茅利塔尼亚、瑞士、突尼西亚及约旦等12个国家。

土耳其外交部发言人克切利（Oncu Keceli）今天稍早宣布，已租用专机将被拘留的倡议人士从以色列送回土耳其。

瑞典「环保少女」童贝里（Greta Thunberg）等倡议人士上月搭乘「全球坚毅船队」（Global Sumud Flotilla）船只启程，再度试图突破以色列海上封锁，将医疗物资与食物送进加萨，但本月1日以来船队船只陆续遭以军登船拦截，参与的人士遭到拘留。

土耳其谴责以色列对船队的拦截为「恐怖主义行为」，并于2日表示，已对以色列军方在船队上拘留土耳其公民一事展开调查。

今年6月和7月，以色列也曾阻止类似船队企图抵达加萨。