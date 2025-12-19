教宗任命挺移民纽约总主教

（法新社纽约18日电） 罗马天主教教宗良十四世任命支持移民的大主教希克斯担任纽约总主教，取代保守派枢机主教杜兰。希克斯在纽约的首场弥撒中以「无用的仆人」自居。

教宗良十四世（Pope Leo XIV）在此一美国天主教会高层重大人事调整中，任命58岁伊利诺州主教希克斯（Ronald Hicks）接替因年满75岁届龄退休的杜兰（Timothy Dolan）。

希克斯在曼哈顿（Manhattan）圣派屈克大教堂（St. Patrick’s Cathedral）为纽约总教区职员举行的弥撒中说道：「我一直喜爱纽约的活力。」将于明年2月6日正式就任的他主持弥撒期间也用西班牙语布道。

纽约总教区是美国规模最大天主教区之一，这项人事任命终结谁将接替普遍被认为与总统川普关系密切的杜兰的诸多揣测。

希克斯任命案是良十四世自从5月当选全球天主教领袖以来影响最深远人事调整，展现出坚决抗衡美国政府政策的明确姿态。

在川普下令大规模驱逐移民、将移民与难民描绘成罪犯之际，希克斯和良十四世一样立场鲜明地声援移民。

希克斯以西班牙语说：「谢谢大家…也感谢上帝。」

根据官方资料，超过36%纽约市民在外国出生，在家中以西班牙语沟通的高达180万人。