数十万人慕尼黑抗议伊朗政府 流亡王储盼领导迈向民主

（法新社慕尼黑14日电） 今天约有20万反对伊朗现任政府、期盼政权更替的抗议人士在德国慕尼黑举行示威，长期流亡海外的前伊朗国王之子芮沙．巴勒维在欢呼声中告诉众人，他希望带领伊朗迈向民主的未来。

伊朗上月血腥镇压国内反政府示威，导致人民对德黑兰领导阶层的愤怒日益增长，同时美国总统川普（Donald Trump）在中东集结军舰，他昨天甚至表示伊朗出现政权更迭将是「最理想的情况」。

当芮沙．巴勒维（Reza Pahlavi）在慕尼黑抗议集会上登台，他向热烈欢呼的现场群众指出：「我今天来到这里，是为了确保伊朗转型，迈向世俗和民主的未来。」

他说：「我将致力成为这场转型运动的领袖，让我们有朝一日能把握最后机会，透过民主且透明的选举程序，决定我们国家的命运。」

美国联邦参议员葛兰姆（Lindsey Graham）也在这场集会发言，他高举拳头告诉抗议者：「伊朗人民终将迎来自由。」

加拿大多伦多、美国洛杉矶今天也预计举行集会，呼吁国际社会对伊朗政府采取行动。

芮沙．巴勒维稍早也在慕尼黑安全会议（Munich Security Conference）发表谈话，并呼吁川普「帮助」伊朗人民。

他敦促国际社会进行外部「人道干预」，以免伊朗境内有更多无辜生命牺牲。

法新在慕尼黑访问到多名示威者，他们谴责国际社会在美国主导下与德黑兰进行谈判，因为他们认为伊朗现行领导者并不具合法性。

现年40岁的抗议人士发扎德（Ali Farzad）说：「你们（美国）正在谈判的对象根本无法代表伊朗人民。」