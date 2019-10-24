日志文件

每次使用互联网时，您的浏览器都会自动传输某些数据，然后将这些数据存储在日志文件中。



关于浏览器类型和使用的版本信息 用户的操作系统 用户的互联网服务提供商 用户的 IP 地址 连接的日期和时间 用户系统从哪个网站转到我们的网站 用户系统从我们的网站连接到的网站 下载文件的名称 传输数据量 指示下载是否成功的消息

我们存储日志文件以用于故障排除和安全目的。此类日志文件将储存最多 10 天，随后将被删除。但是，需要继续存储以作为证据的日志文件直至相应的事件清理完毕才会删除，并且在个别情况下可能传输给调查机构。

（最后更新时间：2019 年 10 月 24 日）





Cookie



Cookie 是什么？

Cookie 是用户访问网站时，发送到用户浏览器并存储的小型文本文件。当用户再次访问同一网站时，用户的浏览器会将 Cookie 的内容发送回网站服务器，以便识别用户。



Cookie 在浏览器中存储多长时间？

浏览器会话结束时会自动删除一些 cookie（这些被称为会话 cookie），其他 cookie 会永久或在特定的时间段内存储在用户的浏览器中，并单独删除（临时或永久 cookie）。

如何防止 cookie 的使用或删除 cookie？

如果您访问下面的链接，可以查看来自不同供应商系统中的 cookie 激活状态，并选择关闭使用他们的 cookie 收集和处理您的数据：www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement外部链接

还有一个针对各种 Cookie 的集中选择退出服务，主要来自美国供应商，即：optout.networkadvertising.org外部链接

【关于更改浏览器设置的技术说明】将告诉您如何在浏览器中删除 Cookie。或者，您可以在大多数浏览器中按 Ctrl + Shift + Delete 打开设置窗口。

（最后更新时间：2018 年 5 月 25 日）

我们会使用哪些 cookie 并出于什么目的使用？

我们使用 cookie 的目的是使网站更人性化，衡量并评估平台的使用情况。我们网站的某些元素要求我们在切换页面后能够识别调用浏览器。我们也在网站上使用 cookie 来分析用户的浏览行为。

（最后更新时间：2018 年 5 月 25 日）

重要 cookie



某些 cookie 是必要的，以便我们能够安全地提供在线服务。其中包括：

用于识别或认证我们的用户

临时存储某些用户输入内容（例如在线表单内容）

存储某些用户首选项（例如搜索或语言设置）

存储数据以确保视频和音频内容的流畅播放。

（最后更新时间：2018 年 5 月 25 日）

分析 cookie

我们使用分析 cookie 以统计的形式分析用户行为（例如访问的子页面，执行的搜索查询）。

（最后更新时间：2018 年 5 月 25 日）

带有社交插件的跟踪 cookie

如果您使用社交插件，插件供应商通常会在您的系统上存储 Cookie。

（最后更新时间：2018 年 5 月 25 日）

网站分析工具



我们需要使用在线平台的有关统计信息，以使平台更加人性化并进行市场调查。

为此，我们使用以下网站分析工具。这些工具使用分析 cookie 或通过评估日志文件创建的浏览配置文件与个人数据不匹配。这些工具不使用用户的 IP 地址，或者在收集完成后立即将其缩略。网站分析工具供应商仅根据我们的指示代表我们处理数据，而不是出于其自身目的。

对于每个网站分析工具，您都可以找到其供应商并了解如何停止该工具收集和处理您的数据。请注意，对于使用选择退出 Cookie 的工具，退出功能是针对特定设备或浏览器，并且仅适用于您当时正在使用的设备和浏览器。您也可以通过禁用任何 cookie 来完全禁止创建浏览配置文件。

（最后更新时间：2019 年 10 月 24 日）





社交插件

插件是什么？

通过插件，我们可以将社交媒体整合到 SRG 在线平台，为用户提供便利。在下文中，插件的各种提供商被统称为“插件提供商”。

插件功能一般默认为禁用，以防止用户数据自动泄露给提供商。插件（由 Shariff 提供）仅在激活，即由用户点击后才会发送数据。然后，由您的互联网浏览器将日志文件（包括您的 IP 地址）直接发送到插件提供商的服务器，以便将其存储。服务器可能位于欧盟或欧洲经济区之外（例如在美国）。

如何防止插件被激活？

如果您想阻止系统与社交媒体之间的数据交换，在使用 SRG 在线平台之前，您应该退出社交媒体。您还应该在浏览器的数据隐私设置中激活隐私模式。

该模式还有助于在浏览器设置中停用或限制 Cookie，以便第三方无法跟踪您的浏览行为。您还可以通过在浏览器中使用脚本拦截器作为附加软件来阻止加载插件。

（最后更新时间：2018 年 5 月 25 日）

SRG 是否对插件处理的数据范围有影响？

插件是插件提供商的独立扩展件。因此，SRG 对通过插件收集并由插件提供商存储的数据范围没有影响。如果上述其中一个插件提供商在您的系统上放置了 Cookie，它可以记录您的浏览行为并使用跟踪数据创建详细的用户配置文件。

有关数据收集的目的和范围、插件提供商对您的数据的处理和使用，以及保护您数据的权利和配置选项的详细信息，请查看各个提供商的数据隐私声明。在我们的在线平台上，使用以下提供商的社交插件：





（最后更新时间：2018 年 5 月 25 日）





用户生成内容

SRG 在线平台具有集成的功能，可以让我们的用户制作和发布他们自己的内容。这种集成对于 SRG 来说非常重要，以便在媒体创建过程中积极地纳入用户数据。这些功能要求用户注册并同意处理其内容。

用户生成的内容是个人数据。它被存储在一个日志文件中并仅用于其原始目的，例如，作为论坛、评论、聊天或博客文章。在无需存储时，便可将其删除。

SRG 使用与用户生成内容相关的第三方解决方案。其中包括，例如：

Janrain, Inc.

sms.at mobile internet services gmbh (websms)

b1group GmbH (talk42)

Neopoly GmbH

Widgix, LLC dba SurveyGizmo

TYPEFORM S.L.

CoreMedia AG

Hearken, Inc.

Amazee Labs AG

（最后更新时间：2018 年 5 月 25 日）





简报/推送消息

我们为您提供订阅的时事简报和推送消息的选项。当您选择推送时，表示您同意接收新闻稿和推送消息。

如果您不再希望收到简报和推送消息，则可以随时撤销您的同意。请使用相关的取消订阅链接或与我们联系我们。

SRG 使用与其简报/推送消息相关的第三方解决方案。其中包括，例如：其中包括，例如：

Newsletter2Go GmbH

The Rocket Science Group (MailChimp)

Urban Airship, Inc.

Firebase Services (Google)

（最后更新时间：2019 年 10 月 24 日）





联系表单（同样适用于比赛）

我们使用联系表单帮助您直接与我们联系，例如，向我们发送关于在线平台的问题或建议，或参与比赛。我们为此收集的个人信息（例如姓氏、名字、地址、电子邮件）仅用于当时指定的用途。

如果您对如何处理您的个人数据有任何疑问，请使用我们回复您的消息或联系而发送的确认邮件中的联系方式 我们。

SRG 使用与联系表单相关的第三方解决方案。其中包括，例如：

JotForm, Inc.

Ergopix Sàrl

tpc Switzerland AG (eMedia)

B&B Endemol Shine AG

Quizworks B.V. (Easy LMS)

不再需要存储时，我们会立即删除您通过联系表单发送给我们的数据。

（最后更新时间：2018 年 5 月 25 日）





有关浏览器设置的技术提示

您可以更改浏览器的数据隐私设置，以防止第三方跟踪您的浏览行为。为此，请激活隐私模式。也可以在浏览器设置中停用或限制 Cookie 的使用。您还可以借助附加软件（脚本拦截器）阻止插件的加载。

有关更多信息，请查看浏览器的说明：

（最后更新时间：2018 年 5 月 25 日）



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