最后更新时间：2019 年 10 月 24 日

SRG SSR 瑞士广播电视集团





概述 瑞士广播电视集团（SRG）将谨慎保护您的数据。我们希望确保您在使用我们的 SRG 在线平台 时感到安全。下文中，我们将解释我们需要收集哪些数据以及如何使用这些数据。 您在使用我们的在线平台时向 SRG 提供的任何个人数据均按照《瑞士数据保护法》（DSG）和其他法律规定进行处理。术语在线平台是指互联网上提供的各种各样的 SRG 产品。 为使本数据隐私声明易于读取，我们使用控制器和处理器替换了 DSG 条款数据文件的控制器和第三方的数据处理。数据隐私声明参考了欧洲理事会和欧盟《通用数据保护条例》（EU DS-GVO）中的术语。您可以在我们的词汇表 EU DS-GVO 中找到 DSG 中最重要的术语及其同义词的概述。





SRG 数据隐私章程

SRG 承诺遵循以下基本原则：

I. 相关性：了解观众的期望对于我们节目质量的不断提高至关重要。这就是我们处理个人数据的原因。

II. 透明度：数据隐私是我们的首要任务。因此，我们告知用户有关数据处理的目的。必要时，我们会获得用户的同意。

III. 安全性：数据安全性是我们的首要任务。我们将会采取一切必要的技术和组织措施。另外，我们不出售任何数据。

IV. 自由选择：用户可以使用许可费资助的内容和服务，而不必提供他们的个人详细信息。





数据隐私声明



主管部门



主管部门（管理员）是 SRG SSR 瑞士广播电视集团，地址 Giacomettistrasse 1, CH-3000 Bern 31。





概述



SRG 认为，让用户了解哪些个人信息会被处理，以及处理的目的和时间非常重要。

SRG 保留随时更改本数据隐私声明的权利。因此，我们建议您定期阅读本数据隐私声明。您将在本数据隐私声明文首看到最近更新的日期。



个人数据是什么？



个人数据是指已识别或可识别的自然人的详细信息，例如姓名、地址、电话号码、出生日期或电子邮件地址。

通常，您可以在不提供任何个人数据的情况下使用我们的在线平台。而为使用某些在线平台，您可能需要输入个人数据，例如订阅简报，发表评论或参与比赛。

因此，除某些情况和特定目的，一般不会处理个人数据。

何时处理 SRG 在线平台的个人数据？



为了提供 SRG 在线平台服务，SRG 或第三方会在以下情况处理个人数据：



A. 网站：个人数据通过社交媒体和其他提供商的日志文件、cookie、分析工具、联系表单和插件进行处理。

B. 用户生成内容：个人数据通过论坛、聊天和博客获取，并以 用户生成内容的形式进行处理。

C. 简报：当您订阅简报时，根据您的同意处理个人数据。

D. 联系表单：当您提交对我们服务的建议和问题时，我们会通过联系表单处理个人数据。

E. 比赛：当您参加比赛时，个人数据将通过联系表单进行处理。



处理个人数据的目的是什么？



为用户提供在线平台服务

优化在线平台（如市场研究和受众测量）

为其用户提供个性化在线平台

发送电子邮件简报

举办比赛

保护在线平台用户的数据

SRG 根据哪些法律基础处理个人数据？



如果我们获得您的同意处理您的个人数据，这就是法律依据。例如，简报、评论文章或比赛。

我们还根据我们的合法利益处理您的个人数据。这包括以提供和优化在线平台服务为目的处理数据。

当个人数据在法律义务下处理时，此义务便可作为法律依据。例如，当个人数据传递给第三方时，可能会出现这种情况，并且出于强制性存储期限或保留期限进行处理。





向第三方披露个人数据



我们是否能将个人数据传输给第三方？



如果您已经同意或者我们有合法利益，我们才会将您的个人数据披露给第三方。

此外，在法律规定或强制性的行政或司法命令要求下，我们可能会将数据传输给第三方。

是否有第三方参与数据处理？



我们聘用服务提供商进行数据处理。服务提供商通常作为承包商参与，其仅按照我们的指示处理用户的个人数据。例如，您的电子邮件地址可能会传递给服务提供商，以便其向您发送您订阅的简报。

我们是否会将个人数据传输给第三方国家（瑞士/欧盟/欧洲经济区以外）的接收人？

我们确实会将个人数据传输给瑞士或欧盟/欧洲经济区之外的国家的第三方或承包商。在此情况下，在传输数据之前，我们检查接收人是否具有适当的数据隐私级别（例如，基于对各个国家的适用性测试，由《瑞士- 美国隐私护盾 框架外部链接》（用于将个人数据从瑞士传输到美国的框架）下的接收人进行的自我认证过程，或者通过使用欧盟的标准合同条款或瑞士联邦数据保护和信息委员会（EDÖB）标准合同）或已取得用户同意。





存储期限和保留期限



SRG 可将个人数据存储多长时间？



必要时，为方便您使用我们的在线平台和相关服务，或者只要我们有数据存储的合法权益，我们会将您的数据存储起来。在任何情况下，我们都会删除您的个人数据，但为了履行我们的法定义务（例如保留期限），我们需要继续存储某些数据。







用户权利



您有哪些权利？



知情权：用户有权要求向管理员确认所处理的个人数据以及是否传送给第三方国家。 纠正权利：用户有权要求管理员纠正与他们有关的任何不正确或不完整的个人数据。 删除权：用户有权要求管理员立即删除与他们有关的任何个人数据，如果这些数据不再用于其被获取或处理之目的，并且没有其他法律条款限制该等删除行为。 受限处理的权利：用户有权要求管理员限制其数据的处理。 撤销同意的权利：如果基于用户的明确同意处理数据，则对于用于一个或多个特定目的进行个人数据处理时，用户有权在任何时候撤销其同意。当您撤销同意时，在此之前完成的数据处理的合法性不会受到影响，因为这是基于您在撤销之前给出的同意。 反对权：如果数据处理是基于管理员或第三方的合法权益且出于直接营销目的而进行的，则用户有权随时反对处理其各自的个人数据。

如何行使您的权利？



欲行使您的权利，请联系：dataprotection@swissinfo.ch外部链接。您可以在联系人下找到更多信息。



数据隐私合同



如果您需要其他信息或希望就数据隐私问题提出建议，我们的 SRG 数据隐私顾问将乐意为您提供帮助。请发送电子邮件至dataprotection@swissinfo.ch外部链接。

您可以通过以下方式联系我们：

SRG SSR 瑞士广播电视集团

Giacomettistrasse 1

CH-3000 Bern 31

电子邮件：dataprotection@swissinfo.ch外部链接

内容权利和责任



内容权利



SRG 的财产：SRG 互联网平台的内容受版权保护。未经 SRG 同意，不得修改、传播、分发、存储、复制或重新发布其内容。提供的材料仅可用于非商业目的。特别是，SRG 视频播放器仅可以未经修改的形式嵌入，并仅可在无广告的环境中嵌入。

对 SRG 内容的使用权利：对于明确可供下载的 SRG 在线产品的任何软件、文件夹、数据和内容，SRG 授予用户一项简单、非排他性和不可转让之许可，仅限于一次下载和存储数据。SRG 保留所有其他权利。特别是，不得出售内容或将其用于任何商业目的。

用户生成内容：如果用户使用交互式平台将内容上传到用户生成内容区域，则会根据时间、位置和材料向 SRG 发出无限制的权利，以使用上传的内容。内容也可以作为链接嵌入或在第三方页面播放或上传到第三方网站（尤其是 Facebook）进行播放。数据收集公司 SUISA 对由程序控制器检测到并在 SRG 程序中广播的内容保留权利。即使内容未发布，用户亦同意此类发布。

用户保证他或她完全有权上传内容。在这方面，对于第三方就其视频、音频或图像的上传发起和指称的任何法律、诉讼、损失索赔或其他索赔要求，用户免除对SRG的追索权。



免责



用户应使 SRG 免受第三方对用户生成内容的使用主张的任何索赔。所有费用，特别是针对SRG的损害赔偿之法律索赔，均由用户承担。



责任



在法律允许范围内，对于在 SRG 网络平台上发布的数据或信息，SRG 不承担责任，亦不对任何可能在其基础上发生的任何损害承担责任。这同样适用于所有类型的索赔，特别是因错误、延迟、传输中断、基础设施故障、内容不正确、丢失或删除数据、病毒或使用 SRG 网络平台时的任何其他方式造成的索赔。

SRG 网站可能包含指向第三方网站的链接，以供参考。在此情况下，SRG 对 SRG 网络平台上的链接或工具所涉及的第三方网站的内容、及其正确性、合法性或功能不承担任何责任。用户通过链接访问网站需自担风险。

SRG 不保证访问其互联网平台的持续性或完美的访问体验。特别是，其不能排除通信网络和网关故障的可能性。对于确保其互联网平台在不中断或错误的情况下运行，或者对所发生的任何错误的纠正，SRG 不承担任何责任。





















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